Krypto-Wale kaufen XRP, Cardano und Solaxy - jetzt noch investieren?

Die Krypto-Welt durchlief in den letzten Tagen und Wochen einige volatile Ereignisse: Der bisherige SEC-Chef Gary Gensler verließ zur Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump seinen Posten, viele weitere Anträge zu Krypto-ETFs wurden eingereicht und eine US-Krypto-Reserve angekündigt. Gleichzeitig sorgen die Strafzölle am Weltmarkt dafür, dass viele Anleger verunsichert agieren und sich abwartend zeigen.

Gerade in der Krypto-Welt gibt es jedoch einige Projekte, die zuletzt starke Zuflüsse erhalten haben und die Aufmerksamkeit von Großanlegern auf sich zogen. Besonders stark betroffen hiervon waren zuletzt XRP, Cardano (ADA) sowie Solaxy (SOLX). Wir werfen ein Blick auf die drei Projekte und verraten, ob es sich auch weiterhin lohnt, in die Kryptowährungen zu investieren.

Cardano und XRP profitieren von Ankündigung zur Krypto-Reserve

Obwohl US-Präsident Trump in seiner Ankündigung zur strategischen Krypto-Reserve mehrere Kryptowährungen genannt hat, in die die US-Regierung angeblich investieren wird, konnten vor allem XRP und Cardano (ADA) besonders starke Zuflüsse verzeichnen. So veröffentlichte der bekannte Krypto-Analyst Ali Martinez bereits vor einigen Tagen einen Tweet, indem er darauf hinwies, dass Krypto-Wale innerhalb von 24 Stunden über 1 Milliarde XRP-Token erworben hatten. Zwischenzeitlich konnte XRP sogar bis knapp unter die Marke von 3 US-Dollar steigen und sich damit mit schnellen Schritten dem bisherigen Allzeithoch von 3,40 US-Dollar nähern, das zuletzt im Januar 2025 erreicht wurde.

Auch Cardano konnte besonders stark zulegen und alleine in den letzten sieben Tagen über 42 Prozent an Wert hinzugewinnen. So liegt der ADA-Token zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei einem Preis von 0,9614 US-Dollar.

Die Kurse von XRP und Cardano (ADA) der letzten 7 Tage im direkten Vergleich (Quelle: CoinMarketCap)

Selbst dann, wenn die Krypto-Reserve in den USA nicht verwirklicht wird, könnten XRP und Cardano bald aufgrund etwaiger Krypto-Spot-ETFs starke Zuflüsse in Milliardenhöhe erreichen. Entsprechende Anträge - unter anderem vom US-Vermögensverwalter Grayscale - liegen der SEC bereits vor und müssen noch im laufenden Jahr bearbeitet werden. Es könnte also bereits im Herbst dazu kommen, dass entsprechende Genehmigungen vergeben werden.

Es sind also einige Faktoren, die in baldiger Zukunft für weitere Kursanstiege sorgen könnten. Ali Martinez erklärte in einer Cardano-Analyse sogar, dass der ADA-Token noch im März ein weiteres Kurswachstum erleben wird und sogar ein Sprung um über 100 Prozent auf einen Wert von 2 US-Dollar im Bereich des Möglichen liege. Allerdings nur dann, wenn der Cardano Kurs die Marke von 1,14 US-Dollar in naher Zukunft überschreitet.

Solaxy überschreitet 25-Millionen-Marke: Interesse der Großanleger am SOLX-Token steigt

Doch nicht nur etablierte Kryptowährungen erhalten derzeit großen Zuspruch. Auch Solaxy (SOLX) profitiert stark von der Ankündigung einer US-Krypto-Reserve: Solana (SOL) wurde ebenfalls von Trump aufgenommen und könnte dadurch in baldiger Zukunft noch mehr Transaktionen verarbeiten müssen. In der Vergangenheit sorgte dies immer wieder für starke Verzögerungen aufgrund einer Überlastung der Solana-Blockchain - was Solaxy jetzt lösen möchte.

Denn als weltweit erste Layer-2-Skalierungslösung für das Solana-Netzwerk möchte das Krypto-Projekt die SOL-Blockchain entlasten. Hierfür setzen die Entwickler unter anderem auf die junge Rollup-Technologie: Hier werden mehrere Transaktionen gebündelt ("eingerollt"), was den Durchsatz merklich verbessert. Gleichzeitig basiert Solaxy auf einem Multi-Chain-Ansatz, der die positiven Eigenschaften der Ethereum-Blockchain mit Solana kombinieren möchte. Dadurch möchte Solaxy vom starken DeFi-Bereich des ETH-Ökosystems profitieren, gleichzeitig jedoch weiterhin auf schnelle und vor allem günstige Transaktionen setzen.

Erfahre alles zum jungen Solaxy-Projekt!

Der Erfolg des derzeit laufenden Vorverkaufs spricht für sich: Über 25,1 Millionen US-Dollar wurden bereits eingenommen - und das bei einem aktuellen SOLX-Preis von 0,001654 US-Dollar.

Ein weiterer Grund für den enormen Erfolg des Presale-Projekts: Ein erstes Staking-Angebot ist für SOLX-Käufer bereits aktiv und bietet aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 163 Prozent. Wer in den Solaxy Coin investieren möchte, kann diesen direkt über die offizielle Webseite erwerben und entweder den Kauf mit einer Kreditkarte durchführen oder hierfür ETH, SOL oder BNB nutzen. Der Kaufprozess selbst ist intuitiv gestaltet und benötigt nur wenige Minuten, bevor der Kauf erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Investiere jetzt in SOLX-Token und starte mit dem Staking!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.