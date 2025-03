Die Konzernschwestern Volvo Trucks und Renault Trucks legen ihre Absatzzahlen vor. Beide kommen demnach bei schweren E-Lkw auf relativ hohe Marktanteile. So hat allein Volvo Trucks im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben fast die Hälfte aller schweren Elektro-Lkw in Europa abgesetzt. Volvo Trucks gibt an, 2024 in Europa 1.970 elektrische Volvo-Trucks mit über 16 Tonnen abgesetzt und damit einen Marktanteil von 47 Prozent erreicht zu haben. Damit ...

