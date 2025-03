Neuss (ots) -Die Mundspülung LISTERINE® TOTAL CARE ZAHN-SCHUTZ hat von der Stiftung Warentest als einzige der getesteten Mundspülungen in der Gesamtbewertung die Note "sehr gut" (1,4) erhalten. Unter 20 getesteten Mundspülungen wurde das Produkt von LISTERINE® als Testsieger in der Ausgabe 03/2025 von Stiftung Warentest ausgezeichnet.LISTERINE® TOTAL CARE ZAHN-SCHUTZ schnitt in drei Kategorien mit dem besten Testurteil und der Note sehr gut ab: Das Produkt überzeugte in den Kategorien "Kariesprophylaxe", "Vorbeugung von Zahnbelag (Plaque), Zahnfleischentzündung (Gingivitis)"und "Nicht oder schlecht biologisch abbaubare Stoffe".Insgesamt 20 häufig verkaufte Mundspülungen, darunter drei Produkte für Kinder, hatte die Stiftung Warentest analysiert. Der Test konzentrierte sich ausschließlich auf Mundspülungen, die Karies sowie Zahnbelag (Plaque) und/oder Zahnfleischentzündungen (Gingivitis) vorbeugen sollen. Als Kriterien für ihr Testurteil zog die Stiftung Warentest Messwerte potenziell wirksamer Inhaltsstoffe, Anbieterangaben (zu Konzentrationen) und die Deklaration auf der Verpackung heran.Ausgezeichnete Mundspülung mit Rundumschutz für starke ZähneDie klinisch geprüfte Mundspülung LISTERINE® TOTAL CARE ZAHN-SCHUTZ schützt vor Karies und wirkt antibakteriell - ob zwischen den Zähnen, am Zahnfleisch oder auf der Zunge. Zweimal täglich angewendet, bekämpft die Mundspülung wirksam schädliche Bakterien überall dort, wo Zahnbürste und -seide keine Chance haben. Dank ätherischer Öle, Fluorid und Zink verbessert das Produkt die Mundhygiene nachweislich und schützt vor Zahnfleischproblemen. Ein weiterer Vorteil: Die von der Stiftung Warentest ausgezeichnete Mundspülung unterstützt einen frischen Atem für bis zu 24 Stunden.Mundspülungen als wichtige Ergänzung für die GesundheitZahnärzt:innen empfehlen, nicht nur die Zähne, sondern auch den Zahnfleischrand und alle schwer zu erreichenden Zahnzwischenräume zu reinigen. Deshalb gehört auch der Einsatz von Zahnseide oder Interdentalbürsten zur Mundhygiene dazu. Doch nicht alle Stellen im Mund lassen sich auf diese Weise reinigen. Um die Bereiche im Mund zu erreichen, wo Bürsten und Zahnseide nicht helfen können, bietet LISTERINE® ergänzend ein umfassendes Angebot von Mundspülungen mit ätherischen Ölen zur täglichen 3-fach-Prophylaxe. Zweimal täglich angewendet, verbessert LISTERINE® nachweislich die Mundhygiene und hilft, Zähne und Zahnfleisch gesund zu halten. Dabei erhält LISTERINE® das natürliche Gleichgewicht der Mundflora und ist die von Zahnärzt:innen meist empfohlene Mundspülung.[1]_____________________________[1] Quelle: Dentist Tracker, April 2024. Durchgeführt von DocCheck Insights, KölnPressekontakt:Sie haben Fragen zu LISTERINE® oder brauchen Expert:innenrat zum Thema Mund- und Zahnhygiene? Wir helfen Ihnen gerne weiter:Pressebüro Kenvuec/o Ogilvy Public Relations GmbHVölklinger Straße 3340221 DüsseldorfE-Mail: kenvue-brands-press@ogilvy.comOriginal-Content von: LISTERINE®, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178908/5985167