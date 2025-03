Aktionäre von SMA Solar werden gestern und heute kaum aus dem Staunen herauskommen. Nachdem die SMA Solar-Aktie am gestrigen Mittwoch einen gewaltigen Sprung um +27% nach oben machte, geht es am Donnerstagmorgen um weitere +6% bergauf. Was steckt hinter der Kursexplosion des deutschen Solartechnikherstellers und ist der SDAX-Titel wieder einen Kauf wert? Die Trendwende ist da Für die Kursexplosion der SMA Solar-Aktie scheint es zwei Gründe zu geben: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...