Powerhive und Telcoin demokratisieren Mobilitätsfinanzierung durch Blockchain-Technologie, regulierte digitale Bargeld- und Mobile-First-Zahlungen, um Schwellenmärkte zu stärken

Powerhive, ein Pionierunternehmen in den Bereichen dezentralisierte Energie, digitale Infrastruktur und Elektromobilität in Afrika, und Telcoin, ein führendes Unternehmen im Bereich Blockchain-basierter Finanzdienstleistungen, gaben ihre Partnerschaft auf dem Mobile World Congress 2025 bekannt. Diese Zusammenarbeit führt ein Blockchain-gestütztes finanzielles und Mobilitäts-Ökosystem ein, um intelligentes Eigenkapital, regulierte digitale Bargeld- und Mobile-First-Zahlungen zu nutzen und die Zugänglichkeit, Effizienz und Skalierbarkeit in aufstrebenden Märkten voranzutreiben.

Nachhaltige Mobility-Startups sicherten sich 2023 die Finanzierung in Höhe von 21,1 Milliarden US-Dollar, was sie zum größten Mobility-Startup-Segment durch eine Investition werden ließ. Allerdings bleibt der Zugang zu Kapital ein großes Hindernis, insbesondere in Schwellenmärkten. Diese Partnerschaft erfindet die Mobilitätsfinanzierung durch Nutzung des Blockchain-betriebenen Eigentums, der transparenten Umsatzbeteiligung und reibungsloser Transaktionen neu um ein nachhaltiges und skalierbares Wachstums weltweit sicherzustellen.

"Powerhive definiert die Finanzierung der Energie- und Mobilitätsinfrastruktur neu", so Christopher Horner, CEO von Powerhive. "Durch Blockchain-betriebene Anlagemodelle erstellen wir ein System, bei dem Anleger direkt von der Nutzung von Real-World Assets profitieren können und das alles bei gleichzeitigem Ausbau der nachhaltigen Infrastruktur, wo sie am meisten benötigt wird."

Durch die Einführung von Smart Equity Tokenization können Anleger an der Echtzeitfinanzierung der Elektromobilitätsinfrastruktur teilnehmen, um automatisierte On-Chain-Dividenden aus Erlösen aus Mobilitätsdienstleistungen zu erhalten. Die Entscheidung von Telcoin, sein Digital-Cash-Portfolio in Kenia aufzubauen und zu erweitern, um eKHS einzubinden, macht das Unternehmen zum idealen Partner für Echtzeitabrechnungen und kosteneffiziente Transaktionen, die automatisch und unabhängig von Dritten mithilfe von Smart Contracts funktionieren. Darüber hinaus bietet Telcoin durch seine Mobile-First-Zahlungslösung eine Self-Custody-Wallet, die reibungslose digitale Zahlungen, grenzüberschreitende Überweisungen und Prämienprogramme zur Stärkung des Benutzerengagements und der finanziellen Inklusion ermöglicht.

Hauptvorteile

Rationalisiert globale Investitionen und Einnahmenbeteiligungsoperationen, indem Mobilitätsfinanzierungen effizienter gestaltet werden.

Bietet Fahrern Eigentumsmöglichkeiten, indem Engagement und langfristige Loyalität gefördert werden.

Stellt die Einhaltung globaler Regulierungsstandards sicher, indem ein skalierbarer und rechtlich einwandfreier Rahmen geboten wird.

Erleichtert die Expansion in Schwellenmärkte, da nachhaltiger Transport zugänglicher wird.

Erstellt ein transparentes Blockchain-gestütztes Finanzmodell, indem Ineffizienzen in der Infrastrukturfinanzierung beseitigt werden.

Diese Partnerschaft markiert einen bedeutenden Meilenstein bei der Integration der Blockchain-Technologie in die reale Infrastruktur. Die Zusammenarbeit stellt die erste regulierte Tokenisierung von Assets der Elektromobilität von Powerhive und zukunftsweisende Anwendung des gesamten Technologie-Stacks von Telcoin dar und demonstriert somit die realen Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf nachhaltigen Transport und nachhaltige Finanzierungen. Im weiteren Sinne zeigt diese Initiative, wie die Blockchain-Technologie die finanzielle Inklusion stärken, Investitionsmöglichkeiten verbessern und die Einführung sauberer Energielösungen beschleunigen kann.

"Unsere Zusammenarbeit ist ein Beweis dafür, wie die Blockchain-Technologie echten wirtschaftlichen Wert jenseits aller Spekulationen schaffen kann", so Parker Spann, EVP of Strategy bei Telcoin. "Durch die Ausstattung unserer regulierten Zahlungsinfrastruktur mit der nachhaltigen Mobilitätsplattform von Powerhive erstellen wir ein Modell, bei dem alle Investoren, Nutzer und Betreiber von der Transparenz und Automatisierung und dem gemeinsamen Wachstum profitieren."

Der Powerhive Token wird im zweiten Quartal 2025 offiziell eingeführt. Interessenten können sich unter https://powerhive.com/powertoken anmelden und eine Vorführung der Plattform im Bereich 4YFN in Halle 8.1 auf der MWC 2025 erleben. Erfahren Sie, wie Powerhive und Telcoin die Transportinfrastruktur durch dezentralisierte Innovation und Ebnung des Weges für ein zugänglicheres, effizienteres und global vernetztes Mobilitäts-Ökosystem neu definieren.

Haftungsausschluss: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, die lediglich im Rahmen eines Private Placement Memorandums ausgearbeitet werden können.

Über Powerhive

Powerhive ist ein führender Innovator bei nachhaltigen Energie- und Elektromobilitätslösungen mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Einsatz von Solar Microgrids in Afrika. Das Unternehmen betreibt ein KI-gestütztes Batteriewechselnetzwerk, das Mobilität und Energieverbrauch optimiert zur Bereitstellung erschwinglicher, skalierbarer und CO2-reduzierender Transportlösungen. Im Rahmen dieser wegweisenden Vereinbarung ist Powerhive der GSM Association beigetreten, um die Teilnahme als Application Developer in der Telcoin Association zu ermöglichen. Diese strategische Mitgliedschaft schafft gegenseitige Vorteile, um die neue Mitarbeit in der GSM Association zu fördern und gleichzeitig das Telco-Ökosystem durch geteiltes Eigentum in einem Blockchain-Netzwerk zu stärken, das für Mobilfunkbetreiber und deren Abonnenten konzipiert ist. Erfahren Sie mehr unter https://powerhive.com.

Über Telcoin

Telcoin ist ein in 171 Ländern tätiges multinationales Fintech-Unternehmen, das das globale Finanzwesen durch die Verschmelzung von Blockchain-Technologie, Telekommunikation und Bankwesen revolutioniert. Telcoin führt die weltweit erste regulierte Blockchain-Bank und eUSD ein, einen bahnbrechenden, von einer Bank ausgegebenen "Digital Cash"-Stablecoin. Telcoin bietet sichere, selbstverwaltete Blockchain-Zahlungen und Bankdienstleistungen auf der ganzen Welt an, die von seiner eigenen dezentralen Finanzinfrastruktur unterstützt werden. Dieser konforme, bankenorientierte Ansatz nutzt das Potenzial der Blockchain, um die Art und Weise, wie die Welt im Internet mit Geld interagiert, neu zu definieren. Erfahren Sie mehr unter www.telco.in.

