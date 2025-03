Marvell Technology - Zweistelliger Kursverlust nach Quartalsergebnis

Werbung







Am Mittwochabend nach US-Börsenschluss veröffentlichte der Chip-Konzern Marvell Technology seine Zahlen für das vergangene Quartal. Demnach realisierte das Unternehmen in Q4 2024/2025 einen Umsatz von 1,82 Milliarden US-Dollar, rund 27 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Besonders profitieren konnte das Geschäft mit Rechenzentren. Hier stiegen die Umsätze um 78 Prozent auf 1,37 Milliarden US-Dollar an. Der Nettogewinn belief sich in Folge dessen in Q4 auf rund 200 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu einem Verlust von 393 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Für das kommende Quartal rechnet Marvell Technology mit Umsatzerlösen in Höhe von 1,875 Milliarden US-Dollar, mit einem Toleranzbereich von fünf Prozent nach oben und unten. Die Bruttomarge soll 60 Prozent betragen. Der Markt schien offensichtlich bessere Zahlen erwartet zu haben, gerade im Hinblick auf den KI-Fokus des Unternehmens. Im nachbörslichen Nasdaq-Handel notierte die Marvell Technology-Aktie zwischenzeitlich fast 15 Prozent tiefer bei 76,75 US-Dollar.









