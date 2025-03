© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Die geplanten Rekordinvestitionen in Verteidigung und Infrastruktur begeistern Aktienanleger. Am Anleihenmarkt fällt das Votum jedoch negativ aus.Hunderte Milliarden Euro will die designierte Schwarz-Rote Regierung in den kommenden Jahren in Verteidigung und Infrastruktur investieren. Damit soll der Investitionsstau der vergangenen Jahrzehnte abgebaut und die lahmende Wirtschaft wieder in Gang gebracht werden. Auf den Weg gebracht werden soll das gigantische, bis zu 900 Milliarden Euro schwere Investitionspaket noch mit dem alten Bundestag. Das stößt zwar auf verfassungsrechtliche Bedenken, das hohe Tempo der fiskalpolitischen Maßnahmen sorgt am Aktienmarkt jedoch für Begeisterung. Tipp aus …