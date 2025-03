Bei der Agrana Beteiligungs AG bleibt kein Stein auf dem anderen. CEO Stephan Büttner, erfahren in Restrukturierungen, krempelt den börsennotierten Konzern völlig um. Charmant, direkt und kein Blatt vor den Mund nehmend. "Ich bin völlig fertig. Ich hab grad fünf Stunden virtuelle Vorstandssitzung mit Deutschland hinter mir. Was, Fotos müssen wir auch machen?" Na, das fängt ja gut an. Stephan Büttner ist gern direkt. Seit Jänner 2024 ist er Vorstandsvorsitzender der Agrana Beteiligungs AG und hat die Mammutaufgabe übernommen, aus dem Unternehmen wieder eine Goldgrube zu machen. ...

