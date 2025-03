Wien (www.fondscheck.de) - Der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch baut in Österreich aus, so die Experten von "FONDS professionell".Diese Woche sei die erste Niederlassung in Wien offiziell eröffnet worden.Bei rund zwei Milliarden Euro an in Österreich betreuten Vermögen (bei rund 70 Milliarden insgesamt) sei eine eigene Niederlassung "längst überfällig" gewesen, habe Firmenmitgründer Kurt von Storch im Vorfeld der Eröffnung vor Journalisten gesagt. Gemeinsam mit Niederlassungsleiter Roland Sinkovits sollten vier Mitarbeiter das Wachstum in Österreich vorantreiben - wobei die Größe des Büros am Schottenring deutlich mehr Personen zulassen würde. Der größte Teil der Vermögen in Österreich stamme von Private-Banking-Kunden sowie aus dem Retailbanking. Wobei man ebenso verstärkt den österreichischen Versicherungen Lösungen anbieten werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...