Das Werk von LG Energy Solution in Queen Creek im US-Bundesstaat Arizona ist im Zeitplan, um in der ersten Jahreshälfte 2026 mit der Serienproduktion von großen Rundzellen mit 46 Millimeter Durchmesser zu beginnen. Der Hauptkunde für diese Zellen dürfte Tesla sein. Aber auch Rivian ist ein bestätigter Abnehmer. Die Bauarbeiten an dem US-Werk haben im November 2023 begonnenen und sollen Ende 2025 abgeschlossen werden. Dieser Zeitplan hat laut Julia ...

