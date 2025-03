© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Der Kryptomarkt erholt sich spürbar, während Bitcoin kräftig zulegt, befeuert durch Chinas Konjunkturmaßnahmen und dem morgigen Krypto-Gipfel im Weißen Haus.Bitcoin und XRP erleben einen Aufschwung, getrieben von positiven Entwicklungen im globalen Handelsgeschehen und neuen fiskalischen Impulsen aus China. Der Bitcoin-Preis kletterte auf rund 91.500 US-Dollar und hat in den letzten sieben Tagen 6 Prozent zugelegt. XRP liegt mit einem Anstieg von 17 Prozent auf 2.61 US-Dollar ebenfalls wieder besser da. Chinas Konjunkturpaket als Katalysator für den Krypto-Markt Die Erholung an den Märkten geht einher mit der Ankündigung neuer wirtschaftlicher Stützmaßnahmen in China. Angesichts …