TAAA bietet globalen Zugang zu hochwertigen, auf US-Dollar lautenden CLO-Anleihen mit AAA-Rating

Eldridge, eine Vermögensverwaltungs- und Versicherungsholdinggesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von rund 74 Milliarden US-Dollar, gab heute die Erweiterung ihres Angebots an börsengehandelten Fonds ("ETF") mit der Einführung ihres ersten aktiv verwalteten festverzinslichen ETF in Europa bekannt: den Eldridge AAA CLO UCITS ETF (Ticker: TAAA). TAAA stützt sich auf die strukturierten Kreditkapazitäten von Eldridge und soll Anlegern und Investoren eine überzeugende Investitionsmöglichkeit beim Aufbau von Portfolios bieten. Die Einführung dieser Strategie kann die steigende Marktnachfrage nach Zugang zu dieser Anlageklasse in einem zugänglichen ETF-Mantel gemäß den OGAW-Vorschriften decken und internationalen Anlegern Zugang zu auf US-Dollar lautenden AAA-CLO-Verbindlichkeiten ohne US-Quellensteuer ermöglichen.

TAAA richtet sich an erfahrene Anleger, die keine US-Steuerzahler sind, und strebt die Erzielung laufender Renditen und Kapitalerhalt durch Investitionen in hochwertige, auf US-Dollar lautende AAA-CLO-Anleihen an. Dieser Bereich des Marktes für Unternehmenskredite kann auf eine langjährige, solide Erfolgsbilanz zurückblicken und weist das geringste Ausfallrisiko auf. Mit TAAA erhalten Anleger nun Zugang zu einem vielfältigen Pool von AAA-bewerteten CLO-Anleihen, die höhere Renditen bieten können als andere ähnlich bewertete Anlagen. Darüber hinaus weisen AAA-bewertete CLO-Anleihen in der Regel eine geringere Korrelation zu traditionellen Aktien und Anleihen auf als andere Kreditvermögen.

"Aufbauend auf der Tradition von Eldridge als Investmentspezialist im CLO-Bereich freuen wir uns, diese neue Lösung Anlegern weltweit vorzustellen", so Tarek Barbar, Co-Portfolio-Manager von TAAA. "Der Eldridge AAA CLO UCITS ETF hat das Potenzial, die Portfolios der Kunden durch ein konstant stabiles Niveau an variabel verzinslichen Erträgen zu verbessern."

Hauptmerkmale des Eldridge AAA CLO UCITS ETF:

Potenzial für konstante Erträge: TAAA erwartet, den Anlegern eine monatliche Dividende zu zahlen, die konstante Erträge aus variabel verzinslichen Zahlungen auf der Grundlage des 3-Monats-SOFR und der Kreditspreads bietet.

TAAA erwartet, den Anlegern eine monatliche Dividende zu zahlen, die konstante Erträge aus variabel verzinslichen Zahlungen auf der Grundlage des 3-Monats-SOFR und der Kreditspreads bietet. Kapitalerhalt: TAAA strebt danach, Anlegern Zugang zu hochwertigen, auf US-Dollar lautenden CLO-Anleihen mit AAA-Rating zu verschaffen, die eine solide historische Performance und eine Null-Ausfall-Erfolgsbilanz aufweisen.

TAAA strebt danach, Anlegern Zugang zu hochwertigen, auf US-Dollar lautenden CLO-Anleihen mit AAA-Rating zu verschaffen, die eine solide historische Performance und eine Null-Ausfall-Erfolgsbilanz aufweisen. Breites Engagement: TAAA kann Anlegern ein Engagement in einem vielfältigen Portfolio von Branchen, Unternehmen und institutionellen Kreditmanagern bieten, das höhere Renditechancen als traditionelle festverzinsliche Anlagen bietet.

TAAA kann Anlegern ein Engagement in einem vielfältigen Portfolio von Branchen, Unternehmen und institutionellen Kreditmanagern bieten, das höhere Renditechancen als traditionelle festverzinsliche Anlagen bietet. Aktives Management durch CLO-Experten: TAAA wird aktiv von Eldridges Team aus CLO-Anlagespezialisten verwaltet, das eines der größten CLO-Anlageportfolios verwaltet.

"Wir sind bestrebt, durch unsere strenge Due-Diligence-Prüfung und unseren Portfolioaufbau wettbewerbsfähige risikobereinigte Renditen zu erzielen", so Andrew Ward, Co-Portfoliomanager von TAAA. "Der Eldridge AAA CLO UCITS ETF spiegelt genau dieses Engagement wider und soll globalen Anlegern Zugang zu AAA-bewerteten CLO-Anleihen höchster Qualität bieten."

Der TAAA ist der jüngste Neuzugang in der aktiv verwalteten Renten-ETF-Reihe von Eldridge, zu der auch der Eldridge AAA CLO ETF (CLOX) und der Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ) gehören.

Der ETF wurde am 5. März mit einer Gesamtkostenquote von 0,35 an der Deutschen Börse Xetra notiert. Darüber hinaus wird er von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Die CSSF ist die wichtigste Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg. Die Waystone Management Company (Lux) S.A. fungiert als OGAW-Verwaltungsgesellschaft für diesen Fonds, wobei Waystone auch spezialisierte ETF- und Nebendienstleistungen für die SICAV erbringt. Weitere Informationen über den Fonds finden Sie unter taaafund.com

Über Eldridge

Eldridge ist eine Vermögensverwaltungs- und Versicherungsholdinggesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von ca. 74 Milliarden US-Dollar, die aus zwei Geschäftsbereichen besteht: Eldridge Capital Management und Eldridge Wealth Solutions. Eldridge Capital Management konzentriert sich über seine Tochtergesellschaften auf vier Anlagestrategien diversifizierte Kredite, GP-Lösungen, Immobilienkredite sowie Sport und Unterhaltung. Eldridge Wealth Solutions, eine Plattform für Versicherungs- und Altersvorsorgelösungen, besteht aus den hundertprozentigen Versicherungsgesellschaften von Eldridge, Security Benefit und Everly Life. Eldridge hat seinen Hauptsitz in New York und Niederlassungen in Atlanta, Beverly Hills, Chicago, Dallas, Des Moines, Greenwich, London, Overland Park, Singapur und Topeka. Eldridge ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Eldridge Industries. Weitere Informationen über Eldridge finden Sie unter eldridge.com

Wichtige Risiken

Zu den Risiken einer Investition in CLO-Wertpapiere gehören sowohl das mit den zugrunde liegenden Darlehen verbundene Kreditrisiko als auch die mit der CLO-Struktur verbundenen Risiken, die die Zahlungsrangfolge regeln (sowie alle rechtlichen und gegenparteibezogenen Risiken, die mit der Umsetzung der Zahlungsrangfolge verbunden sind). Dieser ETF beabsichtigt, hauptsächlich in Tranchen mit AAA-Rating (oder gleichwertigen Ratings einer NRSRO) zu investieren. Diese Ratings stellen jedoch keine Garantie für die Kreditqualität dar, und es ist möglich, dass diese Tranchen in einem angespannten Marktumfeld aufgrund tatsächlicher Ausfälle, Abschreibungen des Eigenkapitals oder anderer nachrangiger Tranchen, einer erhöhten Ausfallempfindlichkeit aufgrund von Sicherheitenausfällen und Wertminderungen nachrangiger Tranchen, der Antizipation von Ausfällen durch den Markt und die allgemeine Abneigung des Marktes gegen CLO-Wertpapiere als Anlageklasse. Die häufigsten Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in CLOs sind das Zinsrisiko, das Kreditrisiko, das Liquiditätsrisiko und das Risiko der vorzeitigen Rückzahlung (d. h. das Risiko, dass in einer Phase sinkender Zinsen CLO-Tranchen vor ihrer Fälligkeit refinanziert oder zurückgezahlt werden und der ETF die Erlöse dann zu einem niedrigeren Zinssatz reinvestieren müsste) sowie das Ausfallrisiko der zugrunde liegenden Vermögenswerte.

TAAA ist eine neu gegründete Investmentgesellschaft ohne Geschäftstätigkeit. Wie bei allen ETFs können TAAA-Anteile auf dem Sekundärmarkt zu Marktpreisen gekauft und verkauft werden. Obwohl davon ausgegangen wird, dass der Marktpreis der ETF-Anteile dem Intraday-Wert der TAAA-Bestände entspricht, der zur Berechnung des Nettoinventarwerts von TAAA verwendet wird, kann es vorkommen, dass der Marktpreis über dem Intraday-Nettoinventarwert (Aufschlag) oder unter dem Intraday-Nettoinventarwert (Abschlag) liegt, was aufgrund von Angebot und Nachfrage nach Anteilen oder in Zeiten hoher Marktvolatilität zu einer Ausweitung der Geld-Brief-Spanne führen kann. Dieses Risiko ist in Zeiten von Marktvolatilität, in Phasen starker Marktrückgänge und in Zeiten, in denen die Handelsaktivität für Aktien auf dem Sekundärmarkt begrenzt ist, erhöht. In diesem Fall können solche Auf- oder Abschläge erheblich sein. Im Gegensatz zu anderen ETFs erwartet TAAA, dass die meisten seiner Kreationen und Rücknahmen hauptsächlich in bar und nicht in Form von Sachwerten erfolgen. Barkäufe und -verkäufe können dazu führen, dass dem ETF Portfoliotransaktionsgebühren, Gewinne oder Verluste aus den Verkäufen oder Gebühren oder Verzögerungen bei der Anlage der Barmittel entstehen, die sonst nicht anfallen würden, wenn ein Kauf oder Verkauf auf Sachleistungsbasis erfolgen würde. Die Anlage von TAAA in Schuldtiteln kann zu Liquiditätsrisiken, Zinsrisiken, Risiken variabel verzinslicher Verpflichtungen, Kündigungsrisiken und Verlängerungsrisiken führen.

Dies ist eine Marketingmitteilung und sollte nicht als Anlageberatung ausgelegt werden. Es handelt sich nicht um ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf einer Anlage. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden (gemäß MiFID-Definition) und qualifizierte Anleger. Andere Personen sollten sich nicht darauf verlassen.

Eldridge oder eine mit dem ETF verbundene Partei haftet nicht für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen oder aus Ungenauigkeiten oder Unvollständigkeiten ergeben. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen und es wird keine Haftung für Fehler oder Auslassungen übernommen. Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden und sollten nicht als Grundlage für Investitionsentscheidungen verwendet werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

