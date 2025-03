Regula, ein weltweit tätiger Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung (IDV), stellt nun 152 Millionen Online-Nutzern weltweit fortschrittliche IDV-Softwaretechnologien zur Verfügung. Dieser neue Meilenstein markiert ein beeindruckendes Wachstum von 52 im Vergleich zum Vorjahr. Zu den Hauptfaktoren für die weitere Verbreitung von IDV gehören laut Regula der steigende Bedarf an fortschrittlichen Lösungen zur Betrugsbekämpfung, regulatorische Veränderungen und Initiativen zur digitalen Transformation.

Regula's identity verification solutions now serve 152 million users globally, marking a 52% growth. Here are the countries with most notable client base increase, as up to the beginning of 2025. (Graphic: Regula)

Die zunehmende Akzeptanz von Regulas Dokument- und biometrischen Verifizierungslösungen verdeutlicht die wachsende Nachfrage nach sicheren und benutzerfreundlichen IDV-Workflows in Schlüsselsektoren wie Finanzen, E-Commerce, Regierungsdienstleistungen, Reisen und mehr. Dieses deutliche und kontinuierliche Wachstum zeigt, dass sich Unternehmen mit der umfassenden IDV-Lösung von Regula, die Echtheitsprüfungen von Dokumenten, biometrische Verifizierung, Lebenderkennung und Deepfake-Prävention umfasst, proaktiv an die sich schnell verändernde Landschaft der Identitätsprüfung anpassen.

Regionale Höhepunkte

Von strengeren KYC- (Know Your Customer) und AML- (Anti-Money Laundering) Vorschriften in Nordamerika und Europa über aufkommende Initiativen zur digitalen Identität in Asien bis hin zu boomenden Fintech-Diensten in Lateinamerika und im Nahen Osten die Identitätsprüfung wird zu einem wesentlichen Bestandteil digitaler Interaktionen. Hier erfahren Sie, wie verschiedene Märkte das Wachstum von Regulas IDV-Annahme vorantreiben.

Nordamerika

Hauptfaktoren: Zunehmende Betrugsfälle und -drohungen (laut Regulas Umfrage* waren 96 der US-Unternehmen im Jahr 2024 mit Identitätsbetrug konfrontiert) sowie regulatorischer Druck.

Länder-Highlight: USA (+55 %) Verstärkter Einsatz von KI-gesteuerter Betrugsprävention und stärkerer Authentifizierung in Finanzdienstleistungen und E-Commerce.

Europa

Hauptfaktoren: Strengere Vorschriften (DSGVO, Geldwäsche-Richtlinie), die European Digital Identity Wallet-Initiative und die Expansion von Fintech.

Länder-Highlights: Großbritannien (+122 %) Veränderungen bei der Einhaltung von Vorschriften nach dem Brexit und Wachstum im digitalen Bankwesen. Deutschland (+123 %) Strenge Datenschutzgesetze und hohe Nachfrage nach Authentizitätsprüfungen in digitalen Szenarien.



META (Naher Osten, Türkei und Afrika)

Hauptfaktoren: Initiativen für digitale Behörden, Fintech-Wachstum und ein Vorstoß für KI-gesteuerte Sicherheit.

Länder-Highlight: Vereinigte Arabische Emirate (+112 %) Schnelle Einführung von Lösungen zur digitalen Identitätsprüfung aufgrund des Bestrebens, eine führende Rolle bei Innovationen in den Bereichen KI, Fintech und Smart City einzunehmen.

APAC (Asien-Pazifik)

Hauptfaktoren: Boomende digitale Zahlungen, Bemühungen zur finanziellen Eingliederung und starke staatliche Unterstützung für digitale Identitätslösungen.

Länder-Highlights: Singapur (+102 %) Ein Finanzzentrum mit weit verbreitetem digitalem Banking und staatlich unterstützten digitalen ID-Systemen wie Singpass. Australien (+188 %) AML-Vorschriften und Initiativen zur Altersüberprüfung.



Lateinamerika

Hauptfaktoren: Explosionsartiges Wachstum im Bereich Fintech, Expansion des Mobile Banking und hohe Betrugsraten, die strengere Verfahren zur Identitätsprüfung erfordern.

Länder-Highlights: Mexiko (+156 %) Schnelle Einführung digitaler Zahlungen und Finanzdienstleistungen. Kolumbien (+241 %) Der am schnellsten wachsende Markt, angetrieben durch die Expansion von Fintech und von der Regierung geführte Initiativen für digitale Ausweise.



"Das Wachstum in diesen Märkten ist eine direkte Reaktion auf regulatorische Entwicklungen, Bemühungen zur digitalen Transformation und die zunehmende Raffinesse von Betrugsfällen alles Faktoren, die die Identitätsprüfung zu einer vorrangigen Aufgabe machen. Da Unternehmen und Regierungen weltweit die Einführung digitaler Lösungen beschleunigen, stehen sie vor der komplexen Herausforderung, Sicherheit und Compliance zu gewährleisten und gleichzeitig eine benutzerfreundliche Erfahrung mit geringem Aufwand zu bieten. Darüber hinaus haben die ständig zunehmenden Bedrohungen durch Cyber- und Identitätsbetrug dazu geführt, dass fortgeschrittene Identitäts- und Zugangsverwaltung nicht nur eine gesetzliche Anforderung, sondern eine grundlegende geschäftliche Notwendigkeit ist. Durch die Nutzung unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der forensischen Dokumenten- und biometrischen Verifizierung liefern wir umfassende, zukunftssichere Lösungen und helfen unseren Kunden, sichere und benutzerfreundliche IDV-Workflows zu erstellen", sagt Henry Patishman, Executive VP of Identity Verification Solutions bei Regula.

Keine Kompromisse bei Sicherheit, Effizienz oder Compliance

Um Unternehmen und Regierungsinstitutionen bei der wirksamen Bekämpfung von Identitätsbetrug zu unterstützen, bietet Regula eine vollständige IDV-Lösung an, die aus dem Regula Document Reader SDK und dem Regula Face SDK besteht. Diese Vor-Ort-Software führt umfangreiche Dokumenten- und biometrische Echtheitsprüfungen durch, ermöglicht eine Datenkreuzvalidierung, um Unstimmigkeiten zu erkennen, die auf Betrug hindeuten könnten, und gewährleistet den Schutz sensibler personenbezogener Daten.

Mit mehr als 14.800 Ausweisdokumentenvorlagen aus 251 Ländern und Territorien bietet Regula Unternehmen die umfassendste Ausweisvorlagen-Datenbank der Branche. Diese Funktion ermöglicht eine genaue Identitätsprüfung unabhängig vom vorgelegten Dokument, was besonders für Finanzinstitute, Reiseunternehmen und globale Unternehmen wichtig ist.

Regulas Software zur Identitätsprüfung ist vollständig kompatibel mit den meisten Dokumentenlesegeräten von Drittanbietern, sodass Organisationen eine fortschrittliche Offline-Identitätsprüfung einführen können, ohne in neue Hardware investieren zu müssen.

Außerdem sind Regulas IDV-Technologien prinzipiell zukunftsfähig und unterstützen neue Standards wie ISO/IEC 39794-5 für die biometrische Passkontrolle und Digital Travel Credentials(DTCs) zur Vereinfachung von Reisen und Grenzübertritten.

Mehr als 1.000 Organisationen auf der ganzen Welt vertrauen auf die Hardware- und Softwarelösungen von Regula. Darunter:

UBS, die größte Privatbank der Welt, hat ein robustes Kunden-Onboarding-System eingeführt, das auf den umfassenden ID-Verifizierungstechnologien von Regula basiert.

Checkport, ein Schweizer Anbieter von Luftsicherheit, nutzt Regulas Lösungen zur Identitätsprüfung, um die Passagierkontrolle und die Sicherheitsprotokolle zu verbessern.

Pearson VUE, ein weltweit führender Anbieter von Online-Prüfungen, verlässt sich bei der Authentifizierung der Identität von Kandidaten für Fernprüfungen mit hohem Risiko auf Regula.

Weitere Informationen zu den Technologien und Angeboten von Regula finden Sie auf der Website von Regula.

*Die Umfrage wurde von Regula initiiert und von Sapio Research im August 2024 durchgeführt. Dabei wurde eine Online-Umfrage unter 575 Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft in den Bereichen Finanzdienstleistungen (einschließlich traditionelles Bankwesen und Fintech), Krypto, Technologie, Telekommunikation, Luftfahrt, Gesundheitswesen und Strafverfolgung durchgeführt. Die Befragten kamen aus Deutschland, Mexiko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den USA und Singapur. Weitere Einblicke Deepfake-Betrug finden Sie im Umfragebericht.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

