Berlin (ots) -40 Jahre im Einsatz für SFB und den Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Ulli Zelle, Berlins bekanntester Reporter, geht in den Ruhestand. Und wird noch einmal gefeiert. Mit verschiedenen Formaten verabschiedet sich der rbb von dem Reporter, der am längsten für den Sender im Einsatz ist. Den Start macht eine besondere Ausgabe der rbb24 Abendschau am 15. März 2025 um 19.30 Uhr. Ab 22.10 Uhr folgt ein vierstündiges Abendprogramm mit Filmen von und über Ulli Zelle. Darüber hinaus veranstaltet der rbb am 31. Mai eine Abschiedsgala zu Ehren des Reporters.Ulli Zelle ist am 15. März Studiogast in der rbb24 Abendschau. Zahlreiche Beiträge würdigen seine Arbeit für den rbb und zuvor den SFB in den letzten 40 Jahren. Denn Ulli Zelle war immer dabei, wenn in Berlin etwas wichtig war. Er begleitete zahlreiche historische Ereignisse und hat mit seinen Reportagen bleibenden Eindruck bei den Berlinern und Brandenburgerinnen hinterlassen.Ulrike Demmer, rbb-Intendantin: "Ulli Zelle ist ein unermüdlicher Vermittler zwischen der Stadt und ihren Menschen, zwischen Neuankömmlingen und Alteingesessenen, zwischen dem Berlin, das einmal war, und dem Berlin, das gerade entsteht. Nahbarkeit, Neugier und Reporter-Spürsinn zeichnen ihn aus. Der rbb hat dem großen Berlin-Erzähler und -Erklärer viel zu verdanken."Katrin Günther, rbb-Programmdirektorin: "Ulli Zelle ist eine Institution, eine Legende der Abendschau und eine Stimme, die Berlin geprägt hat. Er kennt die Stadt wahrscheinlich wie kein anderer: Mauerfall, die Rolling Stones bei der Berlinale, Breitscheidplatz - Ulli Zelle war überall live dabei. Mit seinem Abschied geht eine Ära zu Ende. Ich danke ihm für 40 Jahre voller Leidenschaft, Neugier und unermüdlichen Einsatz als rasender Reporter und wünsche ihm für seinen neuen Lebensabschnitt nur das Beste!"David Biesinger, rbb-Chefredakteur: "Ulli Zelle kennt Berlin wie kaum ein anderer. 40 Jahre lang war er für uns in der Stadt unterwegs und hat es geschafft, journalistischen Spürsinn mit menschlicher Nähe zu verbinden. Ulli Zelle hat die Herzen der Berlinerinnen und Berliner aufgeschlossen und mit seiner Arbeit ganz wesentlich zum herausragenden Erfolg der rbb24 Abendschau beigetragen. Danke Ulli!"Ulli Zelle: "Ich durfte jahrzehntelang diese verrückte Stadt Berlin miterleben. Und die unglaublichen Veränderungen in meinen Beiträgen dokumentieren. So lerne ich jeden Tag dazu. Was für ein großartiger Job!"Abschiedsgala am 31. Mai: "Mach's gut Ulli - 40 Jahre Reporterlegende"Zu Ehren von Ulli Zelle veranstaltet der rbb am Samstag, den 31. Mai, um 20.00 Uhr eine 120-minütige Gala im Großen Sendesaal. Menschen, die ihm in Reportagen und Interviews begegnet sind, bekannte Persönlichkeiten sowie Kollegen bringen ein Stück Zeitgeschichte mit: in Form von Geschichten, Erinnerungen und in bewegten und bewegenden Bildern. Mit dabei sind zum Beispiel Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit, die Sängerin Jocelyn B. Smith und Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker. Neben vielen Gesprächen mit und über Ulli Zelle gibt es im Rahmen der Gala immer wieder Live-Auftritte der Band "Ulli & Die Grauen Zellen". rbb-Moderatorin Janna Falkenstein führt durch den Abend. Eine 90-minütige Fassung der Gala wird am 6. Juni zur Prime Time im rbb Fernsehen ausgestrahlt.Tickets für die Veranstaltung:Für die Abschiedsgala "Mach's gut Ulli - 40 Jahre Reporterlegende" sind ab dem 15. März Tickets erhältlich. Kartenpreise: 15 Euro, zzgl. Gebühr der Online-Ticketanbieter. Tickets bei allen Vorverkaufskassen mit CTS-System. Freikarten werden in den rbb-Programmen verlost.Veranstaltungsort:Großer Sendesaal des rbb, Haus des Rundfunks, Masurenallee 8-14, 14057 BerlinSonderprogramm rund um den Abschied von Ulli Zelle im rbb FernsehenAm 15. März sowie am 6. Juni 2025 widmet das rbb Fernsehen Ulli Zelle ein Sonderprogramm: Im Rahmen eines vierstündigen "Best of Ulli Zelle" am 15. März wird u. a. der Film "Ulli Zelle - ein Leben für die Abendschau" aus dem Jahr 2021 gezeigt. Außerdem gibt es die schönsten Begegnungen und die lustigsten Geschichten aus dem Magazin "Heimatjournal", das Ulli Zelle viele Jahre moderierte. "Die lange Ulli Zelle Nacht" am 6. Juni feiert das Werk des Reporters und Autors mit weiteren Sendungen und Reportagen."Best of Ulli Zelle"am 15. März im rbb Fernsehen22.10 Uhr "Ulli Zelle - Ein Leben für die Abendschau"(Film von Arndt Breitfeld, Erstendung 19. Juni 2021/rbb)22.40 Uhr "Heimatjournal - Best of Ulli Zelle"(Erstsendung, 19. Juni 2021/rbb)23.00 Uhr "rbb Reporter: Mein Ku'damm"(Erstsendung 16.01.2015/rbb)23.45 Uhr "rbb Reporter: Berliner Eckkneipen"(Erstsendung: 04.03.2017/rbb)00.15 Uhr "Heimatjournal - Berge in Berlin"(Erstsendung: 06.10.2012/rbb)00.45 Uhr "Rund um Ulli Zelle - Heimatjournal aus Lübbenau"(Erstsendung: 01.09.2012/rbb)01.15 Uhr "TXL - Die Geschichte eines Berliner Flughafens"(Erstsendung: 10.10.2023/rbb)Ausführliche Informationen zum Sonderprogramm am 15. März finden Sie im rbb-Presseportal (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/unternehmen/2025/20250315-danke-ulli-der-grosse-abschied-von-ulli-zelle-im-rbb.html). Honorarfreie Pressefotos sind auf www.ard-foto.de verfügbar.Biografie Ulli ZelleUlli Zelle ist kein Ur-Berliner, aber als "Zugezogener" der typische Berliner: Geboren am 19. Juni 1951 in Obernkirchen (Niedersachsen), lässt er sich nach der Schule erst als Werbekaufmann in Hannover ausbilden, studiert dann mit 21 Jahren in West-Berlin Wirtschafts- und Gesellschaftskommunikation an der HdK, anschließend Publizistik an der Freien Universität. Nebenbei arbeitet Ulli Zelle bereits für Zeitungen und Agenturen, wird schließlich 1984 SFB-Hörfunkreporter. Ein Jahr später geht er zum Fernsehen und arbeitet dort fortan für die "Abendschau". Zelle ist Reporter, er ist Moderator, war viele Jahre für das "Heimatjournal" unterwegs - und er ist Sänger seiner Band "Ulli & Die Grauen Zellen". Für die ARD-Formate "Kulturreport" und "Bilderbuch Deutschland" drehte Ulli Zelle Beiträge, er schrieb Bücher über Berlin. 