Krypto News: Bitcoin-Börse Mt. Gox bewegt erneut BTC-Token in Milliardenhöhe - was bedeutet das für Anleger?

Zuletzt ging es wieder aufwärts mit dem Bitcoin Kurs, der erst gestern noch zu einem Kurs von unter 82.500 US-Dollar gehandelt wurde, über Nacht jedoch die Marke von 90.000 US-Dollar überquerte und seitdem stabil darüber geblieben ist.

Allerdings könnte dies nur eine kurzfristige Momentaufnahme sein, denn die ehemalige Kryptobörse Mt. Gox, die bereits im Jahr 2014 Insolvenz anmelden musste, bewegte nun eine große Menge an BTC-Token. Sollten diese Bitcoin auf den Markt kommen, könnte die Liquidität stark ansteigen und der Preis merklich fallen.

Über 1,1 Milliarden US-Dollar in Bitcoin: Werden weitere Mt.Gox Gläubiger ausgezahlt?

Nachdem die Bitcoin-Börse Mt. Gox im Jahr 2010 gegründet wurde, konnte sie sich bis zum Jahr 2013 zur größten Börse ihrer Art entwickeln. Allerdings gingen bereits Anfang 2014 800.000 BTC-Token verloren, was zum Ruin des Unternehmens führte. Seitdem warten Tausende von BTC-Gläubigern darauf, dass sie ihre Coins zurückbekommen. Einige wurden bereits von dem Insolvenzverwalter zurückgezahlt - vor allem japanische Anleger sollen fast gänzlich ihre BTC-Investitionen erhalten haben.

Jetzt verriet die On-Chain-Analyse-Plattform Arkham, dass erneut große Mengen an Bitcoin von Mt. Gox versendet wurden: Insgesamt 12.000 BTC-Token im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar wurden verschickt. Allerdings ist bisher unklar, ob es sich dabei nur um eine interne Verschiebung handelt oder ob sich weitere Gläubige über eine große Anzahl an BTC-Token freuen dürfen.

Sollten diese sowie die noch 24.051 in Mt. Gox Obhut vorhandener BTC-Token auf den Markt kommen, könnte dies zumindest kurzfristig den Bitcoin Kurs drücken. Denn es ist davon auszugehen, dass viele Anleger, die bereits über zehn Jahre auf ihre BTC-Anlagen warten, Gewinne mitnehmen und ihre neu erhaltenen Bitcoin verkaufen. Allerdings hielten sich die Abverkäufe in den letzten Monaten in Grenzen, sodass der BTC-Preis nicht sonderlich stark von Mt. Gox Verschiebungen betroffen gewesen ist. Gerade Krypto-Wale haben zudem die kurzfristig niedrigeren Preise immer wieder genutzt, um die eigenen Reserven günstig aufzufüllen und auf bald steigende Kurse zu spekulieren.

Davon profitieren könnten letztendlich auch Anleger des weltweit ersten BTC-Meme-Coins: BTC Bull (BTCBULL) verspricht nämlich seinen Investoren die Vergabe von Bitcoin-Airdrops. Allerdings nur dann, wenn der Bitcoin Kurs vorab neue Meilensteine erreichen konnte. Dabei setzen die Entwickler der Meme-Coin-Währung darauf, dass der BTC-Token langfristig die Marke von 250.000 US-Dollar überschreiten kann - wovon erneut die BTCBULL-Käufer profitieren würden.

Von Bitcoin-Preisen profitieren: Was bietet BTC Bull seinen Anlegern?

Recht ungewöhnlich ist der Ansatz der Entwickler von BTC Bull: Nach eigenen Angaben nutzt der Meme-Coin "militärische Strategien" und setzt darauf, dass schon bald gerade in den USA regulatorische und andere Probleme beseitigt werden. Gleichzeitig fokussiert sich das Projekt stark auf den BTC-Token: Sollte der Bitcoin Kurs die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar überschreiten, werden jedes Mal nach dem Erreichen des Allzeithochs Bitcoin-Airdrops an die eigenen Investoren ausgeschüttet.

Gleichzeitig werden immer dann 1 Million BTCBULL-Token verbrannt, wenn das bisherige Allzeithoch um 25.000 US-Dollar überschritten wird. Das führt wiederum zu einer Verknappung am Markt, was den BTCBULL-Preis in die Höhe treiben könnte.

Besuche den Vorverkauf von BTC Bull!

Aktuell befindet sich der BTC Bull Coin noch im Vorverkauf, konnte allerdings seit dem Presale-Start im Februar über 3,26 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Interessant dürfte diesbezüglich gerade für frühzeitige Anleger das erste Staking-Angebot sein: Wer noch heute in den BTCBULL-Token investiert, erhält hier nämlich eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 132 Prozent.

Hinzu kommt, dass das dynamische Staking-Programm auch noch zwei Jahre nach dem Coin Launch in einigen Wochen weiterhin BTCBULL-Token auszahlen wird. Dies soll einerseits die Community stärken und binden, andererseits auch das Netzwerk sichern.

Investiere noch heute in BTCBULL-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.