Nyungu-Kupferprojekt: Neue Funde deuten auf großes Potenzial hin

Prospect Resources Limited hat nach eigenen Angaben bedeutende Fortschritte bei der Exploration seines Mumbezhi-Kupferprojekts im sambischen Copperbelt erzielt. Jüngste geophysikalische Untersuchungen hätten bestätigt, dass die Methode der Induzierten Polarisation (IP) äußerst präzise sei, um neue Kupfervorkommen zu identifizieren. Ein Vergleich historischer IP-Daten von Anglo American aus den Jahren 2000 bis 2001 mit den aktuellen Untersuchungsergebnissen aus 2024 habe eine starke Übereinstimmung mit bereits durchgeführten Bohrungen gezeigt - insbesondere in der zentralen Nyungu-Lagerstätte. Das Unternehmen gehe daher davon aus, dass sich die Kupfermineralisierung weiter ausdehne als bislang angenommen. Neue Explorationschancen durch präzise Datenauswertung Die Methode der Induzierten Polarisation (IP) misst elektrische Ladungen im Boden und könne dadurch Gebiete mit einer hohen Konzentration metallhaltiger Mineralisierungen identifizieren. Durch die Kombination historischer und aktueller IP-Daten könne Prospect Resources nun gezielt vielversprechende Bohrziele für die nächste Explorationsphase festlegen.



Besonders hervorzuheben seien folgende Erkenntnisse:



Hohe Übereinstimmung zwischen alten und neuen Daten: Die neu analysierten IP-Daten von Anglo American deckten eine Fläche von 34 Quadratkilometern ab, darunter den Nyungu-Korridor und das West-Mwombezhi-Projekt. Diese Daten würden eine starke Korrelation mit bisherigen Bohrergebnissen aufweisen.

Bestätigung bekannter Kupferzonen: Frühere IP-Daten hätten bereits eine mineralisierte Struktur über Nyungu Central identifiziert, die durch aktuelle Bohrergebnisse bestätigt worden sei.



Erweiterung des Explorationspotenzials: Neben Nyungu Central seien weitere Anomalien entdeckt worden - insbesondere eine große südliche Anomalie, die künftig als weiteres bedeutendes Kupfervorkommen in Betracht kommen könnte. Standort von PSC Fortschritte bei Bohrungen und Ressourcenschätzung Prospect Resources habe erklärt, dass die erste Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Mumbezhi-Kupferprojekt planmäßig verlaufe. Diese Schätzung solle im ersten Quartal 2025 veröffentlicht werden und eine wissenschaftlich fundierte Bewertung des Kupferpotenzials ermöglichen.



Parallel dazu liefen bereits Vorbereitungen für die zweite Phase der Bohrprogramme, die im zweiten Quartal 2025 starten solle. Diese Phase werde sich auf das Wachstumspotenzial des Nyungu-Korridors konzentrieren, da frühere IP-Analysen und geochemische Messungen auf eine großflächige Kupfermineralisierung in diesem Bereich hingedeutet hätten. Umweltgenehmigungen und nachhaltige Entwicklung Ein bedeutender Meilenstein sei zudem mit der Genehmigung der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) durch die Zambia Environmental Management Agency (ZEMA) erreicht worden. Diese Genehmigung sei eine zentrale Voraussetzung für die weitere Entwicklung des Projekts und stelle sicher, dass Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden.



Das Unternehmen betone, dass es sich dem nachhaltigen Bergbau verpflichtet fühle und sicherstellen wolle, dass das Mumbezhi-Projekt im Einklang mit internationalen Umwelt- und Sozialrichtlinien entwickelt werde. Kupfer als Schlüsselrohstoff für die Energiewende Kupfer spiele eine zentrale Rolle bei der Umstellung auf erneuerbare Energien und Elektromobilität. Es werde in Elektrofahrzeugen, Solaranlagen, Windkraftanlagen und elektrischen Leitungen benötigt. Prognosen zufolge werde die weltweite Nachfrage nach Kupfer in den kommenden Jahrzehnten deutlich steigen, da immer mehr Länder auf nachhaltige Technologien setzen.



Prospect Resources sehe sich durch seine Aktivitäten in Sambia gut positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Die Nähe des Mumbezhi-Kupferprojekts zu großen Minen der Region, darunter die Lumwana-Mine von Barrick Gold sowie die Sentinel- und Kansanshi-Minen von First Quantum Minerals, könne zusätzliche strategische Vorteile bieten. Die vorhandene Infrastruktur erleichtere den späteren Abbau und Transport des geförderten Erzes. Mumbezhi-Kupferprojekt und umliegende Betriebsstätten im Nordwesten Sambias Ausblick Die kommenden Monate dürften für Prospect Resources entscheidend sein. Wichtige Meilensteine seien:



-Veröffentlichung der ersten Kupferressourcenschätzung (MRE) im ersten Quartal 2025



-Start von Phase 2 der Bohrprogramme im zweiten Quartal 2025



-Erweiterung der Explorationsarbeiten entlang des Nyungu-Korridors und bei West Mwombezhi



-Weiterentwicklung der Umwelt- und Genehmigungsprozesse

Disclaimer:

