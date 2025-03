Hamburg (ots) -Tchibo bietet ab sofort ein exklusives Weka-Wochenendhaus an. Mit 2 Etagen, einer Wandstärke von 70 mm und einem modernen Design ist dieses bereits graphitgrau vorgestrichene Holzhaus die perfekte Lösung für alle, die sich gern einen besonderen Ort der Entspannung und Erholung schaffen möchten.Das Weka-Wochenendhaus bietet auf 66m2 eine großzügige untere Etage mit drei Räumen und einen geräumigen Schlafboden in der oberen Etage, der über eine mitgelieferte Leiter erreichbar ist. Damit eignet sich das Haus zum Beispiel als Gästeunterkunft oder komfortabler Rückzugsort mit Arbeitszimmer. Die in graphitgrau vorgestrichene Fassade ist nur bei Tchibo erhältlich. Kombiniert mit weiß abgesetzten Fenstern und Türen verleiht sie dem Wochenendhaus eine stilvolle Optik, die sich harmonisch in jede Gartenlandschaft einfügt.Besondere Merkmale- 100% Holzschutz: Das Wochenendhaus ist außen bereits farblich behandelt, sodass es optimal vor Witterungseinflüssen geschützt ist.- Ganzjährig bewohnbar: Die robuste Blockbohlenbauweise mit 70 mm Wandstärke sorgt dafür, dass das Wochenendhaus mit einer passenden Heizung selbst in kälteren Monaten ein angenehmes Klima bietet.- Viel Lichteinfall: Die zahlreichen Fensterelemente mit bruchsicherem Glas und Dreh-Kipp-Mechanismus bieten helle, lichtdurchflutete Räume.Technische Details- Maße: ca. 890 x 401 x 834 cm (B x H x T)- 66m2 Wohnfläche- Gewicht: ca. 8.124 kg- Material: hergestellt aus hochwertiger europäischer Fichte- Garantie: 5 Jahre auf Holzteile und Konstruktion- Made in EuropeFür den Aufbau des Wochenendhauses ist ein geeignetes Fundament erforderlich. Dieses ist nicht im Kaufpreis enthalten. Zudem kann eine Baugenehmigung notwendig sein, dies ist vom Kunden selbst zu prüfen. Das Produkt wird in sechs Packstücken geliefert und sollte idealerweise von mindestens zwei Personen montiert werden. Wer es etwas einfacher möchte, kann das Wochenendhaus auch inklusive Aufbauservice bestellen. Eine Dacheindeckung wird nicht mitgeliefert. Passende Bitumen-Dachschindeln können jedoch über WEKA bestellt werden.Die Ausrüstung mit Solarpaneelen ist grundsätzlich möglich, hier muss jedoch die maximale Dachlast von 0,85kn/m2 berücksichtigt werden.Das exklusive Weka-Wochenendhaus ist ab sofort ohne Aufbauservice für 44.999,99 Euro oder mit Aufbauservice für 49.999,99 Euro erhältlich. Weitere Informationen etwa zum Lieferprozess gibt es online unter tchibo.de.Zusätzliches Bildmaterial findet sich im Tchibo Newsroom (https://www.tchibo.com/de/de/news/exclusive-weka-weekend-house-from-tchibo).Pressekontakt:Andreas Engelmann, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 29 27E-Mail: andreas.engelmann@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/5985311