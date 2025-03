Der Hamburger Konsumgüterhersteller verzeichnet signifikante Einbußen im XETRA-Handel, während Finanzexperten dennoch Wachstumspotenzial von 9 Prozent prognostizieren.

Die Beiersdorf-Aktie verzeichnete am Donnerstag deutliche Kursverluste im XETRA-Handel. Das Hamburger Konsumgüterunternehmen musste bis zum Mittag einen Kursrückgang von 2,6 Prozent hinnehmen, wodurch der Wert auf 133,55 Euro sank. Im frühen Handelsverlauf startete das Papier noch bei 136,40 Euro, weitete jedoch seine Verluste im Tagesverlauf aus und erreichte zwischenzeitlich ein Tagestief von 133,50 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf über 53.000 umgesetzte Aktien, was das gestiegene Interesse der Anleger in der aktuellen Marktsituation widerspiegelt. Die jüngste Entwicklung steht im Kontrast zum 52-Wochen-Hoch, das die Aktie am 14. Mai dieses Jahres mit 147,80 Euro markierte - ein Wert, der aktuell mehr als 10 Prozent über dem derzeitigen Kursniveau liegt. Auf der anderen Seite beträgt der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 120,10 Euro, das im November verzeichnet wurde, etwa 10 Prozent, was den Aktionären trotz der aktuellen Schwächephase eine gewisse Sicherheitsmarge bietet. Für Anleger könnte die Dividendenpolitik von Interesse sein, da Experten für das laufende Jahr eine leicht gesteigerte Ausschüttung von 1,04 Euro je Anteilsschein prognostizieren, nachdem im Vorjahr 1,00 Euro gezahlt wurden.

Analysten bleiben trotz Kursrückgang optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen sich Marktbeobachter für die mittelfristige Entwicklung der Beiersdorf-Aktie weiterhin zuversichtlich. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 146,00 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial von etwa 9 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert. Auch die langfristigen Aussichten werden positiv eingeschätzt, wie die Gewinnprognosen für die kommenden Jahre zeigen. Für das Jahr 2028 rechnen Experten mit einem Gewinn je Aktie von 6,18 Euro, was die Erwartung eines stetigen Wachstums unterstreicht. Die nächsten Quartalszahlen des Unternehmens werden für den 6. August 2025 erwartet, wenn Beiersdorf die Ergebnisse des zweiten Quartals 2025 vorlegen wird. Die aktuelle Kursentwicklung steht dabei im Einklang mit der allgemeinen Marktschwäche in Frankfurt, wo der DAX am Nachmittag ebenfalls Verluste verzeichnete - ein Umfeld, das die Performance vieler deutscher Blue-Chip-Unternehmen in der jüngsten Handelsperiode belastete.

