© Foto: Boris Roessler - dpa

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag zum sechsten Mal in neun Monaten ihre Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt und damit den Einlagenzinssatz auf 2,5 Prozent reduziert.Die heutige Entscheidung reflektiert die Reaktion der EZB auf ein schwächelndes Wirtschaftswachstum in Europa und die Risiken durch mögliche US-Zölle auf EU-Importe. Die Zentralbank aktualisierte zudem ihre geldpolitische Formulierung, indem sie angab, dass die Geldpolitik "spürbar weniger restriktiv" wird, was die Kreditaufnahme für Unternehmen und Haushalte erleichtert und das Kreditwachstum fördert. Die Änderung soll helfen, die Finanzierungsbedingungen zu lockern, obwohl die Effekte früherer Zinserhöhungen …