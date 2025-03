München (ots) -Testo - Staffel 2 (ARD Degeto Film)Serie, Deutschland 2025 (6 x 20 Min.)Ab 25. April 2025 | für 12 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 25. April 2025| 22:20 Uhr | Das ErsteIn der ersten Staffel landete eine Gruppe ambitionierter Kleinkrimineller um Mastermind Keko (Kida Khodr Ramadan) mit einem spektakulären Bankraub den Coup ihres Lebens: Diamanten im Wert von mehreren Millionen Euro. Ihr Versuch, die Beute an vermeintlich professionelle Gangster zu verkaufen, erweist sich in der zweiten Staffel als fataler Fehler, denn die Käufer entpuppen sich als Mitglieder der gnadenlosen Yakuza, der japanischen Mafia. Und die will ein viel größeres Geschäft abschließen. Als der Deal in einer Karaoke-Bar platzt, geraten die Gangster ins Visier eines Einsatzkommandos einer internationalen Polizeieinheit. Einsatzleiterin Enie (Franka Potente) sucht den Anführer der Yakuza schon lange, die Berliner Gangster sind da nur Beifang. Oder doch nicht? Jeder scheint seine eigene Agenda zu haben und niemand kann dem anderen trauen. In weiteren Hauptrollen spielen Nicolette Krebitz, Veysel Gelin, Stipe Erceg, Frederick Lau, Moritz Bleibtreu u. a.In höchster Not - Bergretter im Einsatz (BR)Doku-Serie, Deutschland 2025 (8 x 45 Min.)Ab 9. April 2025 | für 24 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 14. April 2025 | BR FernsehenDie Arbeit der Bergwacht in den Bayerischen Alpen steht im Mittelpunkt der neuen Doku-Serie. Sie begleitet hautnah den Alltag von Bergretterinnen und Bergrettern der Bergwachten Ramsau und Grainau. In beeindruckenden Bildern werden echte, teils gefährliche Rettungseinsätze vor der atemberaubenden Kulisse der alpinen Gebirgswelt dokumentiert, stets aus der Perspektive der ehrenamtlichen Retterinnen und Retter.Die Doku-Serie bietet einen fesselnden Einblick in die Welt der Bergrettung und zeigt die vielfältigen Herausforderungen. Denn trotz ihrer Schönheit bergen die Bayerischen Alpen auch zahlreiche Gefahren, z. B. wenn die Tourenplanung nicht stimmt, das eigene Leistungsvermögen über- oder die Natur unterschätzt wird: Steile Abhänge, instabile Wetterbedingungen, Lawinen und unvorhersehbare Naturereignisse machen das Bergsteigen und Wandern von Fall zu Fall zu Unternehmungen mit einem nicht zu unterschätzenden Risiko.75 Jahre ARD - Die große Jubiläums-Show (NDR)Show, Deutschland 2025 (195 Min.)Ab 5. April 2025 | für 90 Tage | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 5. April 2025 | ab 20:15 Uhr | Das ErsteModerator Kai Pflaume präsentiert mit 75 Gästen, u. a. Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Ingo Zamperoni, Iris Berben, Klaus J. Behrendt, Dietmar Bär, Alexander Bommes, Dieter Hallervorden und Jürgen von der Lippe, die größten TV-Momente aus einem Dreivierteljahrhundert ARD-Geschichte. Von "tagesschau" bis "Tatort", von Comedy bis zu Showklassikern: Die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten online die Wahl. Das Geheimnis, wer gewonnen hat, wird in der Show gelüftet. Musikalisch wird die Show von der NDR Bigband begleitet.Let's play ARD (WDR)Show, Deutschland 2025 (45 Min.)Ab 4. April 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 5. April 2025 | 23:55 Uhr | Das ErsteZum 75. Geburtstag der ARD lädt Carolin Kebekus zur humorvoll-nostalgischen Spielshow "Let's play ARD" ein, die von Esther Sedlaczek moderiert wird. In entspannter Afterhour-Atmosphäre trifft sie sich mit prominenten Freundinnen und Freunden, um gemeinsam die Geschichte der ARD aufzuarbeiten. Wann war das denn? Womit war man früh dran, was war erstaunlich spät? Zwei Teams aus je zwei prominenten Spielerinnen und Spielern treten gegeneinander an, um Ereignisse aus einem Dreivierteljahrhundert ARD-Geschichte in die richtige Reihenfolge zu bringen. Eine Zeitreise mit absurden, lustigen und erstaunlichen ARD-Momenten.Praxis mit Meerblick (ARD Degeto Film)Spielfilm, Deutschland 2025 (90 Min.)Ab 11. April 2025 | für zwölf Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 11. April 2025 | ab 20:15 Uhr | Das ErsteDie erfolgreiche Reihe "Praxis mit Meerblick" rund um die Rügen-Ärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) ist mit vier neuen Filmen zurück, die ab 11. April als Boxset in der ARD Mediathek zu sehen sind. Los geht es mit "Volle Kraft voraus": Eine langersehnte Segeltour auf der Ostsee und ein Wiedersehen mit guten Freunden - das klingt nach einem perfekten Urlaub für Inselärztin Nora (Tanja Wedhorn). Kurz nach der Ankunft auf Rügen erleidet Christiane (Henny Reents) jedoch einen Schwächeanfall. Statt auf See geht es in die Praxis. Doch weder Nora noch ihr Kollege Dr. Hannes Stresow (Benjamin Grüter) finden die Ursachen. Nun ist es an Nora und Peer, ihrer alten Freundin zu helfen. Denn das Ziel bleibt: Gemeinsam in See stechen!Ebenfalls ab 11. April 2025 in der ARD Mediathek: "Praxis mit Meerblick - Verlobung mit Hindernissen", "Praxis mit Meerblick - Neun Leben" und "Praxis mit Meerblick - Romeo & Julia".Y-Kollektiv (RBB/HR)Reportagen, Deutschland 2025 (20-45 Min.)Immer montags | für 24 Monate | in der ARD MediathekAb 14. April 2025: Y-Kollektiv+: Geburt - kann man sich vorbereiten? (RBB)Ein Kind zu gebären, gehört zu den wohl intensivsten Erlebnissen im Leben einer Frau. Die Geburt als werdender Vater zu begleiten ebenso. Seit sie 40 geworden ist und die Uhr tickt, fragt sich Y-Kollektiv-Reporterin Anne Thiele, ob sie diese existentielle Erfahrung - ein Kind auf die Welt zu bringen - doch verpassen wird. Umso mehr interessiert sie: Wie ist Geburt wirklich? Und kann man sich - trotz aller Angebote und Foren - darauf vorbereiten: körperlich, emotional, mental?Ab 22. April 2025: Y-History: Atomkraft - wieder ans Netz? (HR)Kaum hat Deutschland die letzten Atom-Meiler vom Netz genommen, wird der Ausstieg vom Ausstieg diskutiert. Fürsprecher:innen argumentieren, Kernenergie sei eine klimafreundliche Technologie ohne direkte CO2-Emissionen. In vielen europäischen Staaten erlebt sie derzeit einen Boom, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.Reporter Nico Schmolke ist 1991 geboren und fragt sich: Warum wollen junge Menschen plötzlich zurück zur Kernenergie? Wie realistisch wäre das? Dabei begibt er sich auf eine historische Erkenntnisreise, angefangen in den 1960er Jahren, als die Atomkraft als "sauberster Strom der Welt" gepriesen wurde, ehe sie in den 1990er Jahren zur "schlimmsten Hinterlassenschaft an zukünftige Generationen" wurde - und nun von einigen wieder als "gangbarer Weg" der Energiegewinnung deklariert wird. Er stellt fest: Kaum ein politisches Thema ist so emotional besetzt.Vom Ende der Endlichkeit (WDR/NDR/BR/RBB/SWR/arte)Dokumentarfilm, Deutschland/USA 2024 (84 Min.)Ab 3. April 2025 | für vier Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 28. April 2025 | 23:35 Uhr | Das ErsteMenschen aus aller Welt nutzen Agenturen, die mit Künstlicher Intelligenz Tote "zum Leben erwecken". Der Film begleitet die Pioniere und ersten User einer Technologie, die den Tod obsolet machen will. Joshua chattet Tag und Nacht mit dem digitalen Klon seiner verstorbenen ersten Freundin und lässt sie an seinem Alltag teilhaben. Christi möchte nur die Bestätigung, dass es ihrem verstorbenen besten Freund im Himmel gut geht, hat aber eine erschütternde Erfahrung mit seinem KI-Konterfei. Jang Ji-Sung trifft den VR-Klon ihrer verstorbenen 7-jährigen Tochter. Die Erfinder der Dienste lehnen jede Verantwortung für die tiefgreifenden psychologischen Folgen dieser Erfahrungen ab. Zahlreiche Wettbewerber hoffen auf einen lukrativen Markt, da religiöse und kollektive Trauerformen an Relevanz verlieren. Ist das der Anfang vom Ende der Endlichkeit?ARD Crime Time: Die Mafiamorde von Duisburg (WDR)Doku-Serie, Deutschland 2025 (4 x 30 Min.)Ab 8. April 2025 | für 24 Monate | in der ARD MediathekSommer 2007. In den Morgenstunden des 15. August werden sechs Männer vor einem beliebten italienischen Restaurant in der Duisburger Innenstadt regelrecht hingerichtet. Das jüngste Opfer ist gerade einmal 16 Jahre alt. Alle Ermordeten stammen aus San Luca, im süd-italienischen Kalabrien. Das Verbrechen verstört die Öffentlichkeit; und schon bald entpuppt sich die Tat als blutiger Racheakt innerhalb der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta. Nie zuvor ist deren Aktivität in Deutschland so deutlich zutage getreten. Und schnell ist klar: Bei den Ermittlungen braucht die Duisburger Kripo die Unterstützung italienischer Kollegen.Die Serie beleuchtet die Aufklärungsarbeit des deutsch-italienischen Ermittlerteams, das entschlossen ist, die brutale Hinrichtung gemeinsam aufzuklären - und dabei immer tiefer in die archaischen Strukturen der kalabrischen 'Ndrangheta eindringt.Die Carolin Kebekus Show (1/2025) (WDR)Comedy-Show, Deutschland 2025 (20 x 30 Min.)Ab 10. April 2025 | für 24 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 10. April 2025 | 23:35 Uhr | Das ErstePünktlich zum 75. Geburtstag der ARD meldet sich die Carolin Kebekus Show im April zurück! Und auch bei Carolin Kebekus steht ein kleines Jubiläum an, denn die mit Grimme Preis ausgezeichnete Personality Show der Comedy-Queen wird in diesem Jahr bereits fünf Jahre alt und befindet sich damit im besten Vorschulalter.Carolin Kebekus zeigt wieder Haltung und präsentiert ihren ganz eigenen Blick auf die Welt - persönlicher, bissiger und aktueller denn je. Und natürlich geben sich in der Show auch prominente Gäste die Klinke in die Hand.Money Maker: Johannes Kliesch - Mit Socken zum Millionär (HR)Doku-Reihe, Deutschland 2025 (30 Min.)Ab 16. April 2025 | für 24 Monate | in der ARD MediathekMit nur 4.000 Euro Startkapital gründet Johannes Kliesch Snocks - eine Marke für unsichtbare Sneaker-Socken, die nicht über die Ferse rutschen. Was als kleines Projekt beginnt, wächst zu einem Millionenunternehmen. Während die Eltern an einen kurzlebigen Hype denken, hält er an seiner Vision fest. Heute ist er nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern auch gefragter E-Commerce-Experte. Eine Geschichte über Mut zum Risiko, den richtigen Riecher und den Glauben an sich selbst.Ronja Räubertochter, Staffel 2 (ARD Degeto Film/NDR)Serie, Deutschland 2024 (20 x 30 Min.)Ab 18. April 2025 | für 12 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 20. und 21. April 2025 | 17:15 Uhr | Das ErsteDie Legende von Ronja Räubertochter und Birk geht weiter. In der spannenden zweiten Staffel ist Ronja (Kerstin Linden) hin- und hergerissen zwischen der Loyalität zu ihrem geliebten Vater Mattis (Christopher Wagelin) und ihrer Freundschaft zu Birk (Jack Bergenholtz Henriksson). Während des eisigen Winters versorgt Ronja Birk in der Mattisburg heimlich mit Lebensmitteln, um ihn vor dem sicheren Hungertod zu retten. Als dessen Vater Borka (Sverrir Gudnason) jedoch Mattis beschuldigt, Essen gestohlen zu haben, eskaliert der Streit zwischen den verfeindeten Räubern. Ronja und Birk müssen sich von den Eltern lossagen, um ihre Freundschaft zu retten. Gemeinsam beschließen sie, im Frühjahr im Wald ihr Glück zu suchen, doch neben Graugnomen und Wilddruden lauern ihnen auch Cappa und ihre Gefolgsleute auf. Wird es Ronja und Birk gelingen, ihre Väter zur Besinnung zu rufen und gemeinsam die Räuber im Mattiswald zu retten?AM PASS - Geschichten aus der Spitzenküche, Staffel 4 (SR/SWR)Doku-Reihe (12 x 30 Min.)Ab 19. April 2025 | in der ARD MediathekDie Dokuserie begleitet sechs Köchinnen und Köche und gibt Einblicke in ihre persönlichen Geschichten, geprägt von Geschmack, Leidenschaft und Kreativität. Mit dabei sind Christian Bau aus Perl, René Frank aus Berlin, Douce Steiner aus Sulzburg, Sabrina Fenzl aus Markt Indersdorf, Benjamin Peifer aus Wachenheim und Tobias Schmitt aus Mainz. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben hautnah, wie sie an der Schnittstelle zwischen Service und Küche den Herausforderungen der Gourmetgastronomie begegnen - in präziser Handarbeit, im Umgang mit Produkten oder bei der Umsetzung kreativer Ideen. Authentisch und visuell aufwendig zeigt "AM PASS", was die Spitzenküche ausmacht, und erzählt dabei vor allem vom Geschmack - geprägt von Kindheit, Heimat und Zukunft.Hitlers Volk - Ein deutsches Tagebuch (RBB/HR/BR/SWR/Radio Bremen)Doku-Serie, Deutschland 2025 (4 x 50 Min.)Ab 22. April 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 5. Mai 2025 | 22:50 Uhr | Das ErsteIm Mai 2025 jährt sich zum 80. Mal der Sieg über die Deutschen, die Hitlers Herrschaft über mehr als 12 Jahre zu großen Teilen mitgetragen haben. Die Doku-Serie erzählt von acht Menschen und ihren Familien. Sie dokumentierten, was sie tagtäglich erlebten, wie sie fühlten, was sie dachten. Der Graphic Novelist Vincent Burmeister "übersetzt" ihre Tagebuch-Eintragungen in Szenen, gibt den Momenten des Erlebens eine emotionale Qualität. Die Tagebuchschreiberinnen und -schreiber kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, politischen Lagern und religiösen Zugehörigkeiten, sie leben verteilt über Deutschland. Sie sind Anhänger der Nazis, Gegner, Ausgestoßene und Opfer der "Volksgemeinschaft". Einige der Tagebücher ziehen sich durch die gesamten zwölf Jahre der Diktatur, andere werden uns nur eine Zeitlang begleiten, dann verstummen sie."Hitlers Volk - Ein deutsches Tagebuch" erzählt aus der Zeit heraus und verzichtet auf Einordnungen durch Experten.Vollbild: Verliebt in einen Bot - Künstliche Liebe mit Risiko? (SWR)Reportage, Deutschland 2025 (30 Min.)22. April 2025 | für 12 Monate | in der ARD MediathekWas uns im Hollywoodfilm "HER" 2013 noch als eine fiktive Geschichte aus der Zukunft verkauft wurde, ist heute Realität. Mit Hilfe von KI-gepowerten Chatbots und Apps können Userinnen und User ganz einfach virtuelle Partner und Partnerinnen erstellen und sind so nur ein paar Klicks von ihrer nächsten (Liebes-)Beziehung entfernt - ganz ohne Stress, Streit und Eifersucht. Was erst einmal harmlos klingt, birgt auch Gefahren: Emotionale Abhängigkeit, gestohlene sensible Daten und verstörende Inhalte bis hin zu Nazi-Ideologie oder Vergewaltigungsfantasien. Doch KI-Partnerinnen und -Partner können Menschen in bestimmten Situationen auch helfen. "Vollbild" taucht in die Welt der KI-Bots ein und trifft dabei auf Chancen und Risiken - und auf KI-Chatbots, die Userinnen und User zu gefährlichen Handlungen anstiften.YouTube Changed My Life (NDR/SWR)Doku-Serie, Deutschland 2025 (3 x 30 Min.)Ab 23. April 2025 | für 24 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 23. April 2025 | 23:00 Uhr | NDR FernsehenDie Dokuserie erzählt zum 20-jährigen Jubiläum der Videoplattform den kometenhaften Aufstieg junger Content Creator:innen, die mit selbstgedrehten Videos aus ihren Kinderzimmern zu echten Stars wurden. Mit dabei: Y-Titty, drei Jungs aus einer beschaulichen Kleinstadt in Mittelfranken, die mit selbstgedrehten Parodien zur gefeierten Comedy-Boyband aufstiegen. Ischtar Isik, die erst Beauty- und Fashion-Content, dann ihr ganzes Erwachsenwerden teilte und schließlich sogar Kanzlerin Merkel interviewte. Und YouTube-Legende Kathrin Fricka alias Coldmirror, die sich mit ihren kultigen Synchronisationen und Animationsvideos eine enorme Fangemeinde schuf. Die dreiteilige Dokuserie erzählt ihre Coming-of-Age-Geschichten zwischen Fanrummel und Burnout, Selbstverwirklichung und Identitätskrisen. Eine nostalgische und zugleich hochaktuelle Reise durch zwei Jahrzehnte YouTube.Volk in Angst: Wie mit Verbrechen Politik gemacht wird (WDR)Dokumentation, Deutschland 2025 (30 Min.)Ab 23. April 2025 | für 24 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 24. April 2025 | 21:45 Uhr | Das ErsteAnschläge, Vergewaltigungen, Messerstechereien, Morde: Wer Nachrichten schaut, Serien guckt oder Podcasts hört, bekommt gerade schnell den Eindruck, die Fälle von Gewalt und Verbrechen würden rasant steigen und die Lage sei so schlimm wie nie. Die Scharfmacher in der Politik befeuern die Debatte mit markigen Aussagen: Von "explodierender Kriminalität" ist da die Rede, von "Kontrollverlust" oder "Staatsversagen" - und immer wieder wird Migration dafür verantwortlich gemacht. Aber wie gefährlich ist es in Deutschland wirklich? Wovor müssen wir Angst haben? Wo wird uns Angst gemacht? Und wer macht damit sein politisches Geschäft? Diesen Fragen geht die 30-minütige Dokumentation von MONITOR auf den GrunWeltspiegel-Doku: WTF, Trump?! Was wird aus Amerika? (WDR)Dokumentation, Deutschland 2025 (45 Min.)Ab 27. April 2025 | für fünf Jahre | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 28. April 2025 | 22:50 Uhr | Das ErsteDonald Trump krempelt Amerika um. Innerhalb der ersten Wochen hat er schon dutzende Erlasse unterschrieben, die seine "America first"-Politik durchsetzen sollen. Mit Hilfe von Elon Musk und dessen Organisation DOGE hat tausenden Behördenmitarbeiter mit Entlassung gedroht, verlangt Loyalität. Er hat die Täter des Sturms auf das Kapitol begnadigt. Ein Schritt, um seine Deutung der Geschichte zu unterstreichen. Sein Vizepräsident zweifelt offen die Unabhängigkeit von Gerichten an. Kritiker sprechen gar von einem "Putsch von innen". Gudrun Engel, ARD-Studioleiterin in Washington, beobachtet die ersten hundert Tage im Amt und fragt: WTF, Trump?! Was wird aus Amerika?Bergfreundinnen Go Balkan (Staffel 3) (BR)Doku-Serie, Deutschland 2025 (4 x 30 Min.)Ab 29. April 2025 | für 24 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 4., 11. und 18. Mai 2025 | BR FernsehenDie Bergfreundinnen Toni, Kaddi und Lisa wagen ihr bisher wildestes Abenteuer: Elf Tage lang folgen sie dem High Scardus Trail durch die unberührte Bergwelt des Balkans - mit Zelt, Minimalgepäck und viel Entdeckerinnengeist. Sie durchqueren einsame Täler, raue Hochebenen und wegloses Gelände. Höhepunkt der Tour ist die Besteigung des Korab, des höchsten Berges Albaniens und Nordmazedoniens. Dabei entdecken sie nicht nur die wilde Natur, sondern auch neue Perspektiven auf sich selbst.Queer in der Provinz (AT) (MDR)Dokumentation, Deutschland 2025Ab 30. April 2025 | für 24 Monate | in der ARD MediathekIn Großstädten hat sich die queere Community längst einen festen Platz erkämpft, doch auf dem Land sieht man queere Menschen noch immer selten. Und wenn, dann prallen häufig Welten aufeinander. Der Film gibt Einblicke in eine oft unsichtbare, aber lebendige Welt: die queere Lebensrealität auf dem Land. Er zeigt auch, wie sich gesellschaftlicher Wandel und mehr Akzeptanz in kleineren Orten entwickeln können. Pressekontakt:Ingrid GüntherARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deFotos bei ard-foto.de und br-foto.deEine stets aktualisierte Version des Newsletters finden Sie im ARD Presseservice: https://presse.daserste.de/