© Foto: Greg Montani - Pexels

Die europäischen Aktienmärkte notierten am Donnerstag im Minus, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) eine weitere, weitgehend erwartete Zinssenkung bekannt gegeben hatte.Die europäische Notenbank senkte den Leitzins für die Eurozone um einen Viertelprozentpunkt auf 2,5 Prozent. Der regionale Stoxx 600-Index lag um 0,9 Prozent niedriger, kurz nach der Bekanntgabe der Zinssenkung. Europäische Aktien überzeugen Der deutsche DAX gab seine früheren Gewinne teilweise ab und notierte noch 0,1 Prozent im Plus, nachdem er am Mittwoch den stärksten Handelstag seit November 2022 verzeichnete und am Donnerstag ein neues Rekordhoch erreichte. Positive Impulse für den DAX kamen von Anlegern, die auf …