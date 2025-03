© Foto: adobe.stock.com

Es knirschte zuletzt mächtig im Gebälk. Brent Crude Oil geriet ins Rutschen. So ganz unerwartet kam der knackige Rücksetzer nicht, befand sich der Ölpreis doch in einer brisanten Patt-Situation. Ölpreis-Schock mit Ansage Bereits zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung zu Brent Crude Oil an dieser Stelle befand sich der Ölpreis in einer prekären Lage. Für einen Vorstoß auf der Oberseite fehlte ihm die Kraft, auf der Unterseite geriet Brent Crude Oil bereits so langsam ins Rutschen. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Gefährliche Patt-Situation - Ölpreis am Scheideweg. Warum es bei Brent Oil bald knallen könnte". Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und die Lage hat sich weiter …