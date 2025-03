EZB Zinsentscheid - Alle drei Leitzinssätze gesenkt

Werbung







Der EZB-Rat hat beschlossen die drei Leitzinssätze um jeweils 25 Basispunkte zu senken.



In ihrer heutigen Sitzung ließ die EZB die nächste Zinssenkung folgen. Der EZB-Rat beschloss den Zinssatz für die Einlagefazilität sowie die Zinssätze für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte und für die Spitzenrefinanzierungsfazilität auf 2,50 Prozent, 2,65 Prozent bzw. 2,90 Prozent zu senken. Dies entspricht einer Senkung von 25 Basispunkten für jeden der drei Leitzinssätze. Die Entscheidung kommt nachdem zu Beginn der Woche das statistische Amt der EU Eurostat die Inflationsrate im Euroraum für Februar bekannt gegeben hatte. Diese betrug 2,4 Prozent und war damit im Vergleich zum Vormonat (2,7 Prozent) rückläufig. Abzuwarten bleibt, wie sich ein möglicher Handelskrieg mit den USA auf die Inflationsrate und damit auch auf die Geldpolitik der EZB auswirken könnte. Der DAX® nahm nach der Verkündung des Zinsentscheids etwas Fahrt auf und notierte am Donnerstagnachmittag zwischenzeitlich etwa 0,4 Prozent im Plus.









