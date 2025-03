Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigte am Donnerstag ein volatiles Bild im XETRA-Handel. Nach einem positiven Start in den Handelstag mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 65,05 EUR am Vormittag, erreichte das Papier zwischenzeitlich sogar 66,55 EUR. Im weiteren Tagesverlauf gab die Aktie jedoch nach und verzeichnete am Nachmittag einen Rückgang um 0,9 Prozent auf 64,05 EUR. Die Handelsspanne des Tages bewegte sich zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief von 62,70 EUR. Mit einem Handelsvolumen von über 113.000 Aktien zeigte der Titel eine rege Aktivität. Bemerkenswert bleibt die aktuelle Positionierung der Aktie im Vergleich zu ihren Extremwerten: Vom 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR vom 14. März 2024 ist das Papier derzeit weit entfernt, was einem Abstand von über 93 Prozent entspricht. Andererseits konnte sich die Aktie vom 52-Wochen-Tief bei 44,28 EUR, das Mitte Januar 2025 markiert wurde, bereits deutlich erholen.

Analysten erwarten moderate Dividendensteigerung

Für Anleger von Carl Zeiss Meditec gibt es trotz der aktuellen Kursschwäche positive Signale hinsichtlich der Dividendenausschüttung. Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Erhöhung der Dividende auf 0,686 EUR je Aktie, nachdem im Vorjahr 0,600 EUR ausgeschüttet wurden. Dies entspricht einer Steigerung von etwa 14 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 57,36 EUR, was unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 werden voraussichtlich am 14. Mai 2025 präsentiert. Marktbeobachter rechnen für das Gesamtjahr 2025 mit einem Gewinn von durchschnittlich 1,96 EUR je Aktie. Der TecDAX, in dem Carl Zeiss Meditec gelistet ist, zeigte sich zuletzt in freundlicher Verfassung und verzeichnete deutliche Zugewinne.

Anzeige

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Carl Zeiss Meditec-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

Die neusten Carl Zeiss Meditec-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Carl Zeiss Meditec: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...