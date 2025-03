Hallo zum "eMobility Update'. Heute haben wir für Sie die Vorstellung des VW ID.1 im Programm - oder besser gesagt dessen Fahrzeugstudie, die erst 2027 in ein Serienfahrzeug münden soll. Aufschlussreich ist dieses Concept Car aber dennoch. Und das geplante Preisschild ist es auch! Interessant ist zunächst der Name, den Volkswagen seinem Concept Car gegeben hat: VW ID. EVERY1. In der Bezeichnung steckt bereits das wichtigste Ziel von VW - ein Elektroauto, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...