© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

BioNexus setzt als erstes Nasdaq-Unternehmen auf Ethereum statt Bitcoin und wagt trotz finanzieller Herausforderungen einen kühnen Schritt in die Krypto-Zukunft.Die BioNexus Gene Lab Corporation hat als erstes börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq offiziell eine Ethereum-zentrierte Treasury-Strategie verabschiedet. Damit setzt das in Wyoming ansässige Technologieunternehmen auf Ethereum anstelle von Bitcoin als strategische Reserve - eine Entscheidung, die das Unternehmen mit den einzigartigen Ertragsmöglichkeiten und der institutionellen Akzeptanz von Ethereum begründet. Warum Ethereum statt Bitcoin? Während Bitcoin weiterhin als wertbeständiges Anlagegut gilt, hebt BioNexus die …