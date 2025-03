Die Kurse an den Börsen glichen in den letzten Monaten einer Achterbahnfahrt. Unsicherheit machte sich unter den Anlegern breit, Volatilität war die Folge. Doch nun richtet sich der Blick nach vorne, denn wer an der Börse bestehen will, darf sich von kurzfristigen Schwankungen nicht beirren lassen. Neue Chancen, neue Strategien, neue Möglichkeiten warten - in der neuen Runde des Xtrem-Depots.Der Fear & Greed Index zeigt extreme Angst - ein klassisches Signal für bevorstehendes Aufwärtspotenzial. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...