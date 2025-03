Orlen Deutschland hat mit der auf Immobilien und Investments spezialisierten May & Co. Holding einen Kooperationsvertrag geschlossen, um bis Ende 2026 bundesweit mehr als 200 Schnellladepunkte an mindestens 30 Standorten zu errichten. Diese sollen an Fachmarktzentren und bei großen Lebensmittelhändlern wie Rewe, Edeka und Aldi entstehen. Die mehr als 200 HPC-Ladepunkte sollen Leistungen zwischen 150 und 400 kW bieten. Wie genau die Ladepunkte auf ...

