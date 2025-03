Knapp 300.000 Euro befinden sich im Depot von Ben Offenberger. Dabei setzt er kaum noch auf ETFs, sondern vor allem auf Aktien. Warum er das tut und was jetzt seine Favoriten sind. Im Februar hat er ordentlich nachgekauft. Denn Beamteninvestor Ben Offenberger hat einen langfristigen Plan. "Da lasse ich mich von den kurzfristigen Verwerfungen an der Börse nicht beeinflussen", verrät er. Wie er ein so großes Portfolio aufbauen konnte und mit welchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...