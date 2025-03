DJ Aktien Schweiz etwas leichter - Volatilität bleibt hoch

DOW JONES--Die Volatilität am schweizerischen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Diesmal ging es mit dem SMI wieder leicht nach unten. Somit scheinen die jüngsten Hoffnungen auf eine moderatere Gangart im Zolldisput von US-Präsident Donald Trump schon wieder verflogen zu sein. Der Markt habe Schwierigkeiten, sich einen Reim auf die Handelspolitik Trumps zu machen, hieß es im Handel. Die erwartete Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) lieferte dagegen keinen größeren Impuls.

Der SMI reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 13.029 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 27,3 (zuvor: 27,97) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten gab weiter die Berichtssaison den Takt vor. Die Aktien von Galderma reduzierten sich um 9,7 Prozent, nachdem das Hautpflegeunternehmen davor gewarnt hatte, dass Investitionen in ein dermatologisches Medikament die Rentabilität beeinträchtigen würden und eine schwache Umsatzentwicklung für das erste Quartal prognostiziert wurde.

Für die Papiere von Geberit ging es um 6,8 Prozent nach oben. Der Hersteller von Sanitärprodukten hat nach Einschätzung von Stifel trotz schwieriger Bedingungen solide Ergebnisse geliefert. Investoren sollten sich jedoch weniger auf die Zahlen konzentrieren, als in den Blick nehmen, dass das Unternehmen ein potenzieller Gewinner der verstärkten deutschen Konjunkturinvestitionen sein könnte. Der Markt sei weiterhin zu pessimistisch, was die Gewinnaussichten des Schweizer Herstellers von Sanitärprodukten angehe, so die Analysten.

Die Aktien der Index-Schwergewichte Novartis, Nestle und Roche verloren zwischen 0,1 und 0,2 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2025 11:39 ET (16:39 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.