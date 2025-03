Die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding zeigt deutliche Aufwärtstendenz mit einem Plus von 2,4 Prozent, bleibt jedoch weit unter dem Jahreshöchststand

Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigt sich in dieser Handelswoche mit deutlichen Kursgewinnen. Im XETRA-Handel kletterte der Anteilsschein am Donnerstagmittag um 2,4 Prozent auf 38,73 Euro, nachdem er bereits am Vortag um 3,0 Prozent auf 38,97 Euro zugelegt hatte. Die Aktie setzt damit ihre Erholungstendenz nach dem Erreichen des 52-Wochen-Tiefs von 33,40 Euro am 22. November fort. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier zeitweise sogar 39,19 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf mehr als 230.000 gehandelte Aktien, was das gestiegene Interesse der Anleger widerspiegelt.

Analysten sehen begrenztes Aufwärtspotenzial

Trotz der aktuellen Kursgewinne liegt die Aktie noch immer deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch, das am 11. April bei 52,32 Euro markiert wurde. Um diesen Höchststand wieder zu erreichen, müsste der Kurs um mehr als 34 Prozent steigen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 38,86 Euro und damit nahe dem aktuellen Kursniveau, was auf begrenzte Erwartungen hinsichtlich weiterer Kurssteigerungen hindeutet. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Verlust von 48,379 Euro je Aktie. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr beläuft sich auf 2,73 Euro je Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 2,56 Euro im Vorjahr darstellen würde. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 25. März 2025 veröffentlicht.

