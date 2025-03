Anzeige / Werbung

Crowdstrike Aktie: Rücksetzer nach den Zahlen. Hat der Cybersecurity-Gigant noch Potenzial?

CrowdStrike wurde 2011 gegründet und hat sich in kurzer Zeit zu einem der führenden Unternehmen im Bereich Cybersicherheit entwickelt. Das Unternehmen mit Sitz in den USA hat sich auf cloudbasierte Sicherheitslösungen spezialisiert und verfolgt einen innovativen Ansatz zur Bedrohungserkennung und -abwehr. Mit der Falcon-Plattform bietet CrowdStrike eine KI-gestützte Lösung, die Unternehmen vor Cyberangriffen schützt, indem sie Bedrohungen in Echtzeit erkennt und automatisch darauf reagiert.

Dank seiner innovativen Technologien und der wachsenden Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen ist CrowdStrike stark gewachsen. Die Zahl der Kunden nimmt kontinuierlich zu, und das Unternehmen konnte sich als einer der Marktführer in der Branche etablieren. Mit der zunehmenden Bedrohung durch Cyberangriffe und der wachsenden Bedeutung von Künstlicher Intelligenz in der Sicherheitsbranche dürfte CrowdStrike auch in Zukunft eine Schlüsselrolle in der digitalen Verteidigung spielen.

Wir blicken auf die Bilanzdaten per Ende Januar 2025 und auch auf das Chartbild der Aktien, analysiert wieder mit dem Freestoxx-Tool.

