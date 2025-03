Der Zollkonflikt zwischen USA und Mexiko, Kanada, China wirkt sich schnell auf US-Handelskonzerne aus. Laut Äußerungen der Manager von TARGET wurden diverse Warenpreise innerhalb weniger Tage angepasst, insbesondere im Fruchtsortiment.Verantwortliche von BEST BUY formulierten zunächst zurückhaltend, dass höhere Preise in den Filialen "sehr wahrscheinlich" seien. Der große Minuseffekt im Kurs der Aktie von BEST BUY wurde aber durch neue Quartalszahlen ausgelöst. Obwohl zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren der vergleichbare Umsatz wieder gesteigert wurde., gab der Kurs in dieser Woche mehr als 10 % nach.Bei einer Nettomarge um 3 % und moderater Verschuldung, KUV 0,4 und Forward-KGV 11,7 ist hier, für versierte Trader, eine kurzfristige Erholungsspekulation möglich.