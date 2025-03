DJ XETRA-SCHLUSS/Weiter aufwärts - DAX mit neuem Rekordhoch

DOW-JONES--Am deutschen Aktienmarkt ging es auch am Donnerstag nach oben. Der DAX kletterte einmal mehr auf ein Rekordhoch - dieses liegt nun bei 23.476 Punkten. Der DAX ging mit einem Plus von 1,6 Prozent bei 23.419 Punkten aus dem Handel. Weiter war es das erhoffte massive Investitionspaket in Deutschland, das die Stimmung stützte. Die Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur sollen deutlich ansteigen, die erwartet höhere Schuldenaufnahme lastete auf den Kursen der Anleihen - in der Folge stiegen die Marktzinsen.

Davon profitierte der Euro, der auf über 1,08 Dollar zulegte. Während ein fester Euro sowie steigende Zinsen in der Regel für Gegenwind bei Risiko-Assets wie Aktien sorgen, wird dies aktuell in der Euphorie ausgeblendet. Die erwartete Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) um 25 Basispunkte lieferte kaum Impulse.

Am Nachmittag signalisierte US-Handelsminister Howard Lutnick in einem Interview mit CNBC, dass für weitere Produkte außerhalb der Automobilindustrie eine Aussetzung der 25-prozentigen Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko zu erwarten sei, damit schwappte eine erneute Kaufwelle an den Aktienmarkt.

Die EZB dürfte ihren Leitzins im Jahresverlauf schrittweise weiter senken, schätzte Hussain Mehdi, Makro- und Investmentstratege bei HSBC Asset Management. Das langsame Tempo der Zinssenkungen dürfte die Wertentwicklung europäischer Risikoanlagen stützen, so Mehdi. "Angesichts des nachlassenden US-amerikanischen Exzeptionalismus gehen wir davon aus, dass sich die 'Ausweitung' der globalen Aktienmärkte - einschließlich einer Outperformance von Aktien der Eurozone - im Jahr 2025 fortsetzen wird."

Aber auch die Berichtssaison setzte positive Impulse. Für die Aktie von DHL ging es im DAX um 14,2 Prozent nach oben. Hier weckte nach einem soliden 2024er Ergebnis der Ausblick die Fantasie. Die Attraktivität des Investment Case der DHL Group liegt für die Metzler-Analysten darin, dass eine Zunahme des Transportvolumens im Zuge einer wirtschaftlichen Erholung eine überproportionale Gewinnentwicklung auslösen dürfte, indem die Auslastung der derzeit eher unterausgelasteten Kapazitäten von DHL verbessert werde.

Die Lufthansa (+12,2%) überzeugte nach Einschätzung von Davy mit ihrem operativen Ergebnisausblick auf das laufende Jahr. Nachdem sich die Konzernleistung in der zweiten Jahreshälfte 2024 verbessert hat, rechnet der Airline-Konzern im Jahr 2025 mit einem bereinigten EBIT deutlich über Vorjahreswert.

Die Automobilwerte legten mit den jüngsten US-Zollaussagen zu. Hier gewannen Mercedes-Benz 4,6 Prozent. Die Bankenwerte kletterten mit den steigenden Renditen ebenfalls. Dagegen litten Immobilienwerte weiter unter den ansteigenden Zinsen. So gingen Vonovia 4,7 Prozent tiefer aus dem Handel.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 23.419,48 +1,6% +16,1% DAX-Future 23.294,00 +0,6% +13,7% XDAX 23.267,51 +0,3% +17,0% MDAX 30.289,61 +2,1% +16,2% TecDAX 3.866,16 +1,0% +12,3% SDAX 15.754,06 +1,6% +13,1% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 127,61 -24 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 29 10 1 --- 149,0 144,0 MDAX 34 15 1 1.905,1 115,0 97,4 TecDAX 18 8 4 1.869,6 39,8 41,1 SDAX 43 19 8 298,8 21,2 20,5 ===

March 06, 2025

