Die fortschreitende Entwicklung autonomer KI-Systeme, sogenannter agentic AI, verspricht umwälzende Veränderungen für Wirtschaft und Gesellschaft. In einem exklusiven Interview mit dem Vermögensverwalter Christian Hinz beleuchten wir die Chancen und Risiken dieser Technologie. Hinz sieht in der agentic AI einen potenziellen neuen Technologie-Superzyklus, der sämtliche Branchen, insbesondere den Gesundheitssektor, revolutionieren könnte. Dank künstlicher Intelligenz könnten neue Medikamente entwickelt werden, die gegen resistente Krankheiten wirken, ohne dass schnell Resistenzen auftreten - ein Fortschritt, den die Pharmaforschung seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Große Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft, Amazon und Google sind bereits stark in diesem Bereich engagiert, doch Hinz betont auch die Möglichkeiten für kleinere spezialisierte Unternehmen, die durch den Zugang zu modernen KI-Systemen ebenso revolutionäre Produkte schaffen können. Bezüglich des Investmentprozesses könnte agentic AI diesen fundamental verändern, indem riesige Datenmengen in Echtzeit analysiert und unabhängige Investitionsentscheidungen getroffen werden. Dies wird bereits teilweise von Unternehmen wie JP Morgan genutzt, die Daten weltweit in Echtzeit verarbeiten und ihren Portfoliomanagern zur Verfügung stellen. Die Risiken dieser Technologie sind nicht zu unterschätzen, vor allem bei frühen Investments. Hinz rät daher zu einer ausgewogenen Strategie, die sowohl thematische Fonds, die auf KI und agentic AI setzen, als auch direkte Investments in führende Unternehmen beinhaltet. Dies ermöglicht es Investoren, an den potenziellen enormen wirtschaftlichen Auswirkungen zu partizipieren, die die KI-Einführung mit sich bringen könnte. Insgesamt steht die künstliche Intelligenz kurz vor einem Durchbruch, der nicht nur technologische, sondern auch gesamtwirtschaftliche Dimensionen erreichen wird. Investoren, die jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, könnten von diesem nächsten großen Entwicklungsschritt erheblich profitieren. Jetzt das komplette Interview ansehen!