Der Konsumgüterkonzern verzeichnet Kursverluste im Londoner Handel, während Analysten mittelfristig Wachstumspotenzial und höhere Dividendenzahlungen prognostizieren.

Die Unilever-Aktie verzeichnete am Donnerstag spürbare Einbußen im Londoner Handel. Das Wertpapier des Konsumgüterriesen rutschte im Tagesverlauf um 0,9 Prozent auf 44,97 GBP ab, nachdem es bereits bei 45,20 GBP in den Handelstag gestartet war. Im weiteren Verlauf markierte die Aktie bei 44,71 GBP ihr Tagestief. Die Handelsvolumina zeigten mit über 1,5 Millionen gehandelten Papieren eine rege Aktivität der Anleger. Die aktuellen Kursverluste reihen sich ein in einen volatilen Monat für den STOXX 50-Wert, der sich dennoch in einer beachtlichen Entfernung vom 52-Wochen-Tief befindet. Zum Vergleich: Mit dem aktuellen Kursstand liegt die Unilever-Aktie immerhin rund 20 Prozent über ihrem Jahrestief von 37,30 GBP, das am 18. April 2024 erreicht wurde.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Trotz der temporären Schwäche sehen Experten mittelfristig Potenzial für den Konsumgüterhersteller. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 48,67 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 8 Prozent entspricht. Besonders erfreulich für Anleger: Die Dividendenaussichten gestalten sich positiv. Nachdem Unilever im Jahr 2024 bereits 1,48 GBP je Aktie an seine Aktionäre ausgeschüttet hat, erwarten Fachleute für das laufende Jahr eine deutliche Steigerung auf 1,92 EUR je Anteilsschein. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 3,15 EUR je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse wird das Unternehmen voraussichtlich am 31. Juli 2025 vorlegen, wenn die Zahlen zum zweiten Quartal 2025 präsentiert werden. Bis dahin bleibt abzuwarten, ob die Aktie wieder Kurs auf ihr 52-Wochen-Hoch von 50,34 GBP nehmen kann, das erst kürzlich am 10. September 2024 erreicht wurde.

Anzeige

Unilever-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Unilever-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

Die neusten Unilever-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Unilever-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Unilever: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...