Xsolla, ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, gibt die Markteinführung der Xsolla Publishing Suite bekannt, eine Direct-to-Consumer (D2C)-Komplettlösung, die Entwicklern beim Verkauf und Vertrieb ihrer Spiele helfen soll. Unabhängig von Genre, Monetarisierungsmodell oder Phase im Lebenszyklus des Spiels kann jedes Spiel von Content Management, Zahlungen, LiveOps, Analysen und vorintegrierten Marketing-Tools profitieren, um die Markteinführung zu beschleunigen.

Der D2C-Ansatz gewinnt in der Gaming-Branche rasant an Bedeutung, da immer mehr Studios Strategien zur direkten Kundenbindung übernehmen, um die Kontrolle über Vertrieb und Monetarisierung zu erlangen und die Einschränkungen traditioneller Plattformen zu überwinden. Mit 20 Jahren Erfahrung im D2C-Bereich hat Xsolla die Publishing Suite entwickelt, um unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden und gezielte Lösungen für die Veröffentlichung und den Vertrieb von Spielen zu liefern. Die Lösung ist flexibel an jedes Geschäftsmodell anpassbar ob B2B, F2P, plattformübergreifende Projekte, große Publisher oder Indie-Entwickler.

Die Xsolla Publishing Suite ist ein modulares Toolkit, das maßgeschneiderte Lösungen bietet, um Entwicklern dabei zu helfen, ihre einzigartigen Ziele zu erreichen:

Stellen Sie die erfolgreiche Veröffentlichung von Spielen sicher, indem Sie mit Spielern interagieren, Feedback einholen, Marketingstrategien optimieren und durch Vorbestellungskampagnen den Verkehr steigern

indem Sie mit Spielern interagieren, Feedback einholen, Marketingstrategien optimieren und durch Vorbestellungskampagnen den Verkehr steigern Maximieren Sie Ihre Direktverkäufe von Game-Keys auf mehreren Plattformen über den gesamten Lebenszyklus Ihres Spiels hinweg durch einen entwicklereigenen Store, während Sie die volle Kontrolle über das Nutzererlebnis erhalten und gleichzeitig die Plattformgebühren senken

auf mehreren Plattformen über den gesamten Lebenszyklus Ihres Spiels hinweg durch einen entwicklereigenen Store, während Sie die volle Kontrolle über das Nutzererlebnis erhalten und gleichzeitig die Plattformgebühren senken Bauen Sie eine Multi-Game-Publishing-Plattform auf , die Spielekataloge mit einigen wenigen bis zu Hunderten von Titeln auf einer einzigen Plattform, ein vorintegriertes User-Management, eine Storefront und Analysetools umfasst

, die Spielekataloge mit einigen wenigen bis zu Hunderten von Titeln auf einer einzigen Plattform, ein vorintegriertes User-Management, eine Storefront und Analysetools umfasst Vereinen Sie Ihre Spieler über alle Plattformen hinweg durch ein nahtloses Kauferlebnis auf PC, Smartphone und im Internet sowie einheitliche Spielerkonten und plattformübergreifende Fortschritte in einem einzigen Hub

durch ein nahtloses Kauferlebnis auf PC, Smartphone und im Internet sowie einheitliche Spielerkonten und plattformübergreifende Fortschritte in einem einzigen Hub Steigern Sie Ihren Umsatz durch In-Game- und Web-Stores , indem Sie fortschrittliches Monetarisierungs-, Katalog- und Angebotsmanagement sowie ein LiveOps-Toolkit einbauen

, indem Sie fortschrittliches Monetarisierungs-, Katalog- und Angebotsmanagement sowie ein LiveOps-Toolkit einbauen Starten Sie eine eigene Plattform für MMO-Spiele und nutzen Sie fortschrittliche Analysen sowie vollständige Datenhoheit, um tiefgehende Spielerkenntnisse zu gewinnen, personalisierte Inhalte bereitzustellen und die Abwanderung zu reduzieren

und nutzen Sie fortschrittliche Analysen sowie vollständige Datenhoheit, um tiefgehende Spielerkenntnisse zu gewinnen, personalisierte Inhalte bereitzustellen und die Abwanderung zu reduzieren Übernehmen Sie die direkte Beziehung zu Ihren Spielern und bieten Sie nahtlose Content-Updates über einen Gaming-Launcher mit integrierten Updates, Monetarisierungsfunktionen und nahtloser Content-Bereitstellung sowohl auf Ihrer eigenen Plattform als auch über Drittanbieter

"Mit der Einführung der Xsolla Publishing Suite ermöglichen wir es Entwicklern, die Herausforderungen des Direktvertriebs mit leistungsstarken, anpassbaren Tools zu überwinden", sagte Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Diese Lösung vereinfacht die direkte Ansprache von Spielern und hilft Entwicklern, dauerhafte Verbindungen aufzubauen und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben."

Mittels der Publishing Suite können Entwickler ihre Monetarisierungsstrategien optimieren und interne Entwicklungskosten reduzieren.

Weitere Informationen über die Xsolla Publishing Suite finden Sie unter: xsolla.pro/rws25ps

Über Xsolla

Xsolla ist ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Set an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz und die eingetragene Niederlassung befinden sich in Los Angeles, Kalifornien, mit Büros in London, Berlin, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

