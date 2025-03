Der Bericht wurde für Fintechs, Finanzinstitute und Banksponsoren entwickelt und schlüsselt die wichtigsten Hindernisse und Ansätze für die Akteure des Ökosystems auf.

Thredd, ein führender globaler Zahlungsabwickler der nächsten Generation, veröffentlichte heute Payments Unstitched: Protecting Growing Your Payments Business in 2025 mit dem Fintechs, Finanzinstitute, Banksponsoren und andere Einblicke in die Herausforderungen erhalten, die sich auf ein nachhaltiges Wachstum auswirken.

"Heute treiben uns die schnelle Markteinführung und die schnellen Innovationszyklen weiter an, aber um das nächste Kapitel der finanziellen Transformation erfolgreich zu meistern, müssen wir uns auf eine Reihe neuer Herausforderungen konzentrieren", sagte Jim McCarthy, CEO von Thredd. "Dieser Leitfaden soll einige der Experten-Einblicke festhalten, die Akteure in unserem Ökosystem nutzen können, um wichtige Trends anzugehen und ihre Unternehmen zu schützen und auszubauen."

Der Leitfaden konzentriert sich auf drei große Gruppen von geschäftlichen Herausforderungen und mögliche Abhilfemaßnahmen und Instrumente, um diese effektiv anzugehen:

Wichtige operative Kontrollen , die arbeitsintensiv und kostspielig sind und Fehlerquellen bergen.

, die arbeitsintensiv und kostspielig sind und Fehlerquellen bergen. Sich ständig weiterentwickelnde Betrugs- und Risiko probleme.

probleme. Ein regulatorisches und geschäftliches Umfeld, das die Einhaltung von Vorschriften mit mehr Aufwand und Kontrolle verbindet.

Um Thredds neuesten Leitfaden herunterzuladen und auf umsetzbare Strategien für einen stärker automatisierten, KI-gesteuerten und integrierten Ansatz für das Backoffice-, Betrugs- und Compliance-Management zuzugreifen, besuchen Sie https://bit.ly/protect-grow-report.

Über Thredd:

Thredd ist der vertrauenswürdige Partner für die Zahlungsabwicklung der nächsten Generation für Innovatoren, die ihre Zahlungsangebote weltweit modernisieren möchten. Wir verarbeiten jährlich Milliarden von Debit-, Prepaid- und Kreditkartentransaktionen und bedienen über 100 Fintechs, digitale Banken und Anbieter von eingebetteten Finanzdienstleistungen, von Verbrauchern bis hin zu Unternehmen, die in 44 Ländern ansässig sind.

Das einzigartige Angebot von Thredd ist sein kundenorientierter Ansatz, der praktische Unterstützung mit moderner, zuverlässiger und skalierbarer Technologie kombiniert. Die bewährte Lösung von Thredd beschleunigt die Entwicklung und Bereitstellung von Zahlungskomponenten für Verbraucher und Unternehmen, die in digitale Banken eingebettet sind, sowie für Innovatoren in den Bereichen Ausgabenverwaltung, B2B-Zahlungen, Kryptowährungen, Kreditvergabe, Kreditvergabe, "Buy Now Pay Later" (BNPL), Devisen, Überweisungen und Open Banking. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden vom Konzept bis zur Umsetzung mit unseren leicht konfigurierbaren Lösungen ermöglichen wir diesen führenden Unternehmen die nötige Agilität, um ihre Kerngeschäftsziele zu erreichen.

Thredd unterstützt seit 2007 Marktführer und verfügt über eine äußerst zuverlässige Plattform mit einer Verfügbarkeit von 99,99 %. Die hochgradig anpassbaren Lösungen von Thredd auf unserer API-first-Plattform, die von unserer fundierten Branchenexpertise, unseren Mehrwertdiensten, unserer globalen Präsenz und unserer technischen Belastbarkeit umgeben sind, sind so konzipiert, dass sie sich problemlos skalieren lassen. Thredd ist von Visa, Mastercard und Discover/Diners Club für die weltweite Abwicklung von Transaktionen zertifiziert und verfügt über Niederlassungen in London, Singapur und Sydney sowie über Remote-Mitarbeiter auf der ganzen Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250306540667/de/

Contacts:

Medienkontakt:

press@thredd.com