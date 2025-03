Im Mittelpunkt stehen Automobillösungen der nächsten Generation, bahnbrechende Ultrabreitbandtechnologie und Kooperationen mit Unternehmen aus verschiedenen Industriezweigen

Arduino kehrt zur Embedded World (11. bis 13. März 2025) mit dem vollen Potenzial seines Open-Source-Ökosystems und einer kollaborativen Vision zurück, die branchenübergreifende Partnerschaften willkommen heißt. In Halle 3A, Stand 313, werden nicht nur die neuesten Produkte des Unternehmens vorgestellt, sondern auch eine Vielzahl von Demos, die zusammen mit Systemintegratoren und Herstellern aus einem breiten Spektrum von Branchen entwickelt wurden.

"Seit zwei Jahrzehnten erleichtert Arduino den Zugang zu Innovationen vom Prototyping bis hin zum industriellen Einsatz eingebetteter Systeme. Auf der Embedded World 2025 werden wir demonstrieren, wie unsere Plattform die Time-to-Market verkürzt, den ROI optimiert und das Benutzererlebnis mit skalierbaren, sicheren und zukunftsfähigen Lösungen verbessert", erklärt Fabio Violante, CEO bei Arduino. "In den letzten Jahren hat sich die Edge-KI-Technologie in einem beeindruckenden Tempo weiterentwickelt und macht selbst innerhalb der Grenzen von weniger leistungsfähigen Geräten das Unmögliche möglich. Hier punktet die neue Generation der Arduino-Geräte, die effektive Lösungen für komplexe Probleme liefern. Von der Weiterentwicklung des Prototyping im Automobilbereich mit dem E/E Starter Kit, das in Zusammenarbeit mit Bosch entstanden ist, bis hin zur Verbesserung der Ultrabreitbandtechnologie für die präzise Ortung und die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Wir verschieben die Grenzen dessen, was eingebettete Systeme leisten können. Ob Start-ups oder Branchenriesen, Automobilindustrie oder industrielles IoT Arduino liefert die Tools, um Ideen in die Realität umzusetzen, und zwar schneller, einfacher und mit größerer Wirkung."

Die Zukunft der Automobilinnovation gestalten

Im Rahmen der globalen Initiative digital.auto, die von Bosch und Arduino angeführt wird, um "die weltweit größte Lern- und Prototyping-Community für softwaredefinierte Fahrzeuge und E/E-Architekturen" zu schaffen, wird das E/E Starter Kit am 12. März im Rahmen eines exklusiven Events vorgestellt.

"Der Wandel hin zu SDVs verändert die Branche in beispiellosem Tempo. Dank dieser Zusammenarbeit können wir Innovatoren die erforderlichen Tools an die Hand geben, um zu experimentieren, zu lernen und die Einführung in der Praxis zu beschleunigen. Auf diese Weise helfen wir ihnen, im digitalen Zeitalter stets einen Schritt voraus zu bleiben", kommentiert Dirk Slama, Strategic Ecosystems und Chairman, digital.auto, Bosch

Die innovative Prototyping-Plattform ist bei DigiKey erhältlich und hat das Potenzial, für Universitäten, Start-ups der Automobilbranche und Autohersteller, die die Fahrzeuge der Zukunft entwickeln, zum Gamechanger zu werden.

IoT-Revolution mit Ultrabreitband-Präzision

Die Arduino Pro-Serie wird ergänzt, um die Grenzen von IoT- und IIoT-Anwendungen zu verschieben. Das neue Portenta UWB Shield und das Arduino Stella wurden in Kooperation mit Truesense entwickelt und nutzen die Ultrabreitbandtechnologie (UWB) für Präzisionsortung, Navigation in Innenräumen und kontaktlose Mensch-Maschine-Interaktionen der nächsten Generation.

Diese Tools ermöglichen eine punktgenaue Ortung in komplexen Umgebungen, eine nahtlose Integration in UWB-fähige Smartphones und Cloud-Plattformen sowie eine verbesserte Sicherheit dank der hochresistenten UWB-Signale. Portenta UWB Shield und Arduino Stella wurden für Unternehmen jeder Größe entwickelt und kombinieren ihre hohe Leistungsfähigkeit mit der bewährten Benutzerfreundlichkeit von Arduino. Sie unterstützen einen nahtlosen Übergang vom Konzept zur Bereitstellung.

Modernes Prototyping für alle

Das neue Arduino Pro Portenta Proto Kit VE bietet eine umfassende und flexible Plattform für optimiertes, bewegungsorientiertes und hochentwickeltes Prototyping, das modulare Hardware mit nahtloser Software und Cloud-Integration verbindet. Mit Portenta H7, Portenta Mid Carrier, Nicla Vision, Nicla Sense Env, Modulino-Knoten, 4G GNSS Module Global und einem dreimonatigen Arduino Cloud-Gutschein erhalten Sie das komplette Toolset, um Ideen mit beispielloser Geschwindigkeit und Effizienz in die Tat umzusetzen.

Innovation durch Partnerschaften

Neben den unternehmensinternen Weiterentwicklungen präsentiert der Arduino-Stand in diesem Jahr eine spezielle Partnerwand mit Branchenführern wie Axelera AI, EBV Elektronik, RS, Kubii, Softeq und Avnet Silica: Jedes dieser Unternehmen hat maßgeblich dazu beigetragen, Innovationen voranzutreiben, und demonstriert, wie das Arduino-Ökosystem zuverlässige und skalierbare Lösungen auf den Weg bringt.

Die Partnerschaft zwischen System Electronics und Arduino verbindet fundiertes Branchenwissen mit einer Fokussierung auf Edge Computing, um intelligente, skalierbare Automatisierungssysteme für eine intelligente Lagerverwaltung und Logistik zu ermöglichen einschließlich KI-gesteuerter Bestandsverwaltung, vorausschauender Wartung und Echtzeit-Qualitätskontrolle. Am Arduino-Stand wird eine beeindruckende Demo mit Computer Vision gezeigt.

Das Serviceangebot von Arduino für Unternehmenskunden wurde in der DACH-Region durch Partnerschaften mit Tronic One, Katsoulis-IT und Softeq weiter ausgebaut und beschleunigt die Entwicklung von End-to-End-Lösungen, von Projektplanung und Prototyping bis hin zu Serienproduktion und Softwareentwicklung.

Bahnbrechende Robotik in der Fabrikhalle

Eine weitere Demo, die Sie nicht verpassen sollten, ist das Portenta AGV Kit, das in Kooperation mit Analog Devices, Inc. (ADI) entwickelt wurde. Diese Komplettlösung ermöglicht die Entwicklung von voll einsatzfähigen fahrerlosen Transportsystemen (FTS), indem Motorsteuerung, Echtzeit-Standortverfolgung und erweiterte 3D-Kartierung integriert werden. Das ROS-kompatible Kit basiert auf Portenta X8 und wurde für die industrielle Automatisierung, Forschung und Ausbildung konzipiert.

Am Stand von Arduino und ADI (Halle 4A, Stand 360) können Besucher erkunden, wie diese Innovation die Zukunft der Robotik und Automatisierung gestaltet.

20 Jahre Arduino

Arduino wurde 2005 gegründet und ist im rasanten Tempo der technologischen Innovation gewachsen. Die Embedded World 2025 bildet den Auftakt zu den Feierlichkeiten anlässlich eines runden Jubiläums, das mit dem bevorstehenden globalen Online-Event Arduino Days (21. bis 22. März) seinen Höhepunkt erreicht.

Über Arduino

Arduino ist das führende Open-Source-Hardware- und Softwareunternehmen der Welt. Arduino wurde entwickelt, um eine benutzerfreundliche Plattform für all diejenigen zu bieten, die interaktive Projekte erstellen. Arduino erreicht eine wachsende Community und hat sich an neue Bedürfnisse und Herausforderungen angepasst, indem es sein Angebot auf Produkte für das IoT, Wearables, 3D-Druck und eingebettete Umgebungen ausgeweitet hat. Heute zählt die Arduino-Community über 33 Millionen aktive Nutzer.

