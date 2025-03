Erweiterung der Reichweite für Spieler mit Cloud-fähigen Demos und nahtlosem Spielerlebnis auf PC und mobilen Plattformen

Xsolla, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Videospielhandel, kündigt Updates für die Xsolla Cloud-Gaming-Lösung an. Diese Lösung, die auf den neuen Amazon GameLift Streams auf AWS basiert, ermöglicht es Entwicklern, Spielern hochwertige PC- und mobile Spielerlebnisse aus der Cloud in einem Browser bereitzustellen, und zwar mithilfe eines Pay-as-you-go-Monetarisierungsmodells und der Aggregation von Cloud-Anbietern. Der globale Markt für Cloud-Gaming, der 2024 einen Wert von 6,91 Milliarden US-Dollar hatte, wird bis 2028 voraussichtlich auf 22,01 Milliarden US-Dollar anwachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 33,59 %. Xsolla Cloud Gaming ist bereit, von diesem Wachstum zu profitieren, indem es Entwicklern Lösungen anbietet, die die Zugänglichkeit verbessern, die Nutzerakquise erleichtern und die regionale Reichweite vergrößern, und dabei die neueste Cloud-Technologie und globale Partnerschaften nutzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250306381541/de/

Graphic: Xsolla

Im Gegensatz zu herkömmlichen Cloud-Gaming-Plattformen bietet Xsolla Cloud Gaming innovative Funktionen, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse von Entwicklern und Spielern zugeschnitten sind. Diese Updates ermöglichen es Entwicklern, Hardware-Einschränkungen zu überwinden, die globale Reichweite zu verbessern und skalierbare Umsatzmöglichkeiten zu schaffen, während sie gleichzeitig das Spielerlebnis verbessern.

Zu den wichtigsten Updates von Xsolla Cloud Gaming gehören:

"Play Before You Buy": Spieler können vor dem Kauf sofort auf zeitlich begrenzte Demos und/oder vollständige Spiele über die Cloud-Technologie zugreifen. Mit dieser Funktion können Publisher ihre Spiele vorführen, Spielschlüssel direkt über die Cloud-Streams verkaufen und/oder das Spiel in der Cloud fortsetzen, was zur Nutzerakquise und zum Umsatzwachstum beiträgt.

Spieler können vor dem Kauf sofort auf zeitlich begrenzte Demos und/oder vollständige Spiele über die Cloud-Technologie zugreifen. Mit dieser Funktion können Publisher ihre Spiele vorführen, Spielschlüssel direkt über die Cloud-Streams verkaufen und/oder das Spiel in der Cloud fortsetzen, was zur Nutzerakquise und zum Umsatzwachstum beiträgt. Nahtlose Kompatibilität zwischen Plattformen: Spezielle Kompatibilität mit mobilen Browsern, einschließlich einer virtuellen Gamepad-Überlagerung, die das PC-Spielerlebnis schnell auf mobile Geräte bringt.

Spezielle Kompatibilität mit mobilen Browsern, einschließlich einer virtuellen Gamepad-Überlagerung, die das PC-Spielerlebnis schnell auf mobile Geräte bringt. Optimierte globale Einführungsprozesse: Entwickler können Spiele in allen Gebieten in nur wenigen Stunden einführen, indem sie die gewünschte Region und den gewünschten Maschinentyp auswählen. Die Plattform erledigt den Rest mit optimierter Architektur und fortschrittlicher Anbieterweiterleitung, um Spieler mit den für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Cloud-Anbietern zu verbinden.

Entwickler können Spiele in allen Gebieten in nur wenigen Stunden einführen, indem sie die gewünschte Region und den gewünschten Maschinentyp auswählen. Die Plattform erledigt den Rest mit optimierter Architektur und fortschrittlicher Anbieterweiterleitung, um Spieler mit den für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Cloud-Anbietern zu verbinden. Globale Partnerschaften: Xsolla Cloud Gaming wird jetzt von Branchenführern unterstützt, darunter AWS und Tencent Cloud. Durch die enge Partnerschaft und die tiefe Integration können wir Fehler schnell beheben und neue Funktionen implementieren, um das Spielerlebnis zu verbessern. Darüber hinaus haben wir uns mit Aethir zusammengetan, um qualifizierten Partnern Cloud-Guthaben im Wert von bis zu 1 Million US-Dollar anzubieten.

Über die Cloud-Gaming-Entwickleroberfläche von Xsolla, das Publisher-Konto, können Entwickler ihre Spiele mit Belohnungen wie Willkommensboni für Neuregistrierungen, kostenlose Testspiele für Gastnutzer, 15-minütige "Play Before You Buy"-Testversionen und Empfehlungsboni für Spieler weiter bewerben. Diese Interaktionsmöglichkeiten schaffen ein lohnendes und zugängliches Erlebnis für Spieler weltweit.

"Xsolla Cloud Gaming definiert neu, wie Entwickler ihre Spiele zu den Spielern bringen", sagt Chris Hewish, Chief Strategy Officer bei Xsolla. "Unsere neuen Funktionen gehen weiter auf die wichtigsten Herausforderungen der Branche ein, wie z. B. Hardware-Einschränkungen, Spielerakquise und -bindung, und bieten Entwicklern skalierbare Umsatzmöglichkeiten ohne Entwicklungsaufwand."

Entwickler weltweit übernehmen bereits die Xsolla Cloud-Gaming-Updates.

Die Xsolla Cloud-Gaming-Updates sind jetzt für Entwickler und Publisher weltweit verfügbar.

Weitere Informationen zu Xsolla Cloud Gaming finden Sie unter https://xsolla.pro/rws25cloudg

Über Xsolla

Xsolla ist ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Set an Tools und Services, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Hauptsitz und eingetragene Niederlassung in Los Angeles, Kalifornien, mit Büros in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com x.la/cloud-gaming

