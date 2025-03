- Neue integrierte Lösung unterstützt Oracle- und SAP-Umgebungen auf Legacy- und Cloud-Plattformen zugleich

- Bietet nahtlose Cloud-Unterstützung zur Ergänzung vorhandener Systeme, sodass Unternehmen sich nicht mehr zwischen Modernisierung und Stabilität entscheiden müssen

Spinnaker Support (Spinnaker) genießt das Vertrauen von Unternehmen auf der ganzen Welt, wenn es um die Unterstützung ihrer zentralen Oracle-, SAP- oder VMware-Software geht. Heute stellt Spinnaker Cloud Managed Services vor ein neues Angebot, das es Unternehmen ermöglicht, ihre Cloud-Strategie umzusetzen, ohne sich von den herkömmlichen Systemen, auf denen ihr Unternehmen aufbaut, zu verabschieden. Spinnaker Cloud Managed Services unterstützt Oracle- und SAP-Umgebungen sowohl auf Legacy- als auch auf Cloud-Plattformen und bietet einen High-Touch-Service mit fachkundiger Verwaltung.

Mehr als tausend Unternehmen weltweit vertrauen auf den Softwaresupport von Spinnaker für Oracle, SAP und VMware. Das neue Cloud Managed Services-Angebot des Drittanbieters erfüllt einen wichtigen Bedarf von Unternehmen, die in die Cloud wechseln möchten und mit Spinnaker können sie dies in ihrem eigenen Tempo erledigen, ohne an Anforderungen von Anbietern gebunden zu sein.

Das Angebot "Cloud Managed Services" von Spinnaker bietet Unternehmen:

Umstieg auf die Cloud: Ohne sich von älteren Produkten verabschieden zu müssen.

Vollständige Kontrolle: Spinnaker gibt Unternehmen die Kontrolle über ihre Cloud-Strategie, statt dass sie sich in die Roadmap eines Anbieters zwängen lassen müssen.

Erstklassiges personalisiertes Support-Erlebnis: Spinnaker bietet individualisierten Support, damit maßgeschneiderte Lösungen reibungslos in der Cloud-Lösung Ihrer Wahl laufen AWS, Azure oder GCP.

Reibungslose Transformation: Spinnaker sorgt für einen reibungslosen Übergang wenn Unternehmen eine Cloud-Migration oder Geschäftstransformation durchführen.

Spinnaker hat einem der weltweit führenden Anbieter von Flugzeugkommunikations-, Navigations- und Audio-/Gegensprechsystemen nach Avionikstandard Softwareunterstützung als Drittanbieter geleistet. Um die Umstellung des Unternehmens auf die Cloud zu unterstützen und einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, hat Spinnaker seine Dienstleistungen um Cloud Managed Services erweitert.

David McDougall, CRO, Spinnaker, sagte: "Wir freuen uns sehr, die Einführung von Spinnaker Cloud Managed Services bekannt zu geben. Dieses neue Angebot bietet nahtlosen Cloud-Support, der die Legacy-Systeme von Unternehmen auf der ganzen Welt ergänzt, sodass sich IT-Führungskräfte nicht zwischen Modernisierung und Stabilität entscheiden müssen. Spinnaker unterstützt Unternehmen dabei, in ihrem eigenen Tempo voranzukommen und kritische Systeme sicher, optimiert und auf langfristige Ziele auszurichten. Von AWS-, Azure- und GCP-Cloud-Hosting bis hin zu Datenbankdiensten und Anwendungsmanagement arbeiten unsere Expertenteams als verlängerter Arm jedes Unternehmens sie stärken die Sicherheit, steigern die Leistung und geben Unternehmen mehr Kontrolle über ihre IT-Investitionen."

"Wir arbeiten ständig mit unseren Kunden für Drittanbieter-Software-Support zusammen, um ihre Probleme zu verstehen. Immer wieder erzählten uns viele von ihren Schwierigkeiten beim Ausstieg aus einem Rechenzentrum und den Herausforderungen, die sie zu bewältigen hatten. Mit Spinnaker Cloud Managed Services unterstützen wir Unternehmen bei der Bewältigung dieser Anforderungen", fuhr McDougall fort.

Matt Stava, CEO von Spinnaker, sagte: "Die Cloud-Transformation sollte ein Schritt nach vorne sein, eine Gelegenheit, Ihrem Unternehmen mehr Flexibilität, bessere Performance und die Freiheit zu geben, die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Allzu oft haben Unternehmen das Gefühl, dass sie die Kontrolle verlieren und an den Hürden der Anbieter, langen Reaktionszeiten und einem Supportmodell hängen bleiben, das sie wie ein weiteres Ticket behandelt. Bei Spinnaker machen wir es anders. Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, erhalten nicht nur technischen Support sie erhalten ein Team, das sich für ihren Erfolg einsetzt. Ein Team, das ihre Systeme und Schwierigkeiten kennt und ihnen hilft, ihre langfristigen Ziele zu erreichen."

Weitere Informationen zu den Cloud Managed Services-Lösungen von Spinnaker Support finden Sie unter https://www.spinnakersupport.com/managed-services/cloud-managed-services.

Über Spinnaker Support

Spinnaker Support bietet einen weltweiten, unabhängigen Drittanbieter-Software-Support für Oracle, SAP und VMware sowie verwaltete Dienste und Cloud-Lösungen für Oracle und SAP. Spinnaker genießt das Vertrauen von Unternehmen rund um die Welt auch solchen in stark regulierten Branchen und befähigt sie dazu, ihre IT-Strategie selbst zu bestimmen. Durch die Befreiung von vorgegebenen Anbieter-Roadmaps bietet Spinnaker seinen Kunden Entscheidungsfreiheit durch die Ausrichtung des Softwaremanagements an den Geschäftszielen, die Reduzierung von Kosten und die Maximierung der Rendite. Mit einem strategischen Ansatz für Sicherheit, Leistung, Ressourcenzuweisung und verwaltete Dienste legt Spinnaker Support das Fundament für langfristige IT-Effizienz und geschäftlichen Erfolg.

