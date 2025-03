DJ USA treffen sich mit Ukraine um mögliche Friedensgespräche vorzubereiten

Von Alan Cullison, Michael R. Gordon und Alexander Ward

DOW JONES--Spitzenbeamte der Trump-Administration werden nächste Woche in Saudi-Arabien mit ihren ukrainischen Amtskollegen zusammentreffen, da das Weiße Haus die Bühne für mögliche Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland bereiten möchte. "Die Idee ist, einen Rahmen für ein Friedensabkommen und eine anfängliche Waffenruhe festzulegen", sagte der Sondergesandte Steve Witkoff, der zusammen mit Außenminister Marco Rubio und dem nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz am Dienstag nach Riad reisen wird.

Die Pläne wurden festgelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump abrupt die militärische Unterstützung und die Geheimdienstinformationen der USA für Kiew nach einem umstrittenen Treffen im Oval Office vergangene Woche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eingestellt hatte. Trumps Sondergesandter für die Ukraine, der pensionierte General Keith Kellogg, sagte über den Abbruch des Treffens: "Ganz offen gesagt, haben sie es selbst heraufbeschworen."

Kellogg hielt sich bedeckt, welche Art von Druck die Trump-Administration auf Moskau ausüben könnte, um eine Friedensregelung zu fördern. Er sagte, die USA könnten die Durchsetzung der bereits von der Biden-Administration früher in diesem Jahr verhängten Sanktionen verschärfen, aber man bewerte noch die Position Moskaus.

Trump hatte erklärt, dass er den Ukraine-Krieg schnell beenden möchte. Aber seit seiner Amtseinführung hat er keine konkreten Schritte unternommen, um Druck auf den Kreml auszuüben. Es wurden keine Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine angesetzt, und in den vergangenen Tagen hat der Kreml einige seiner Forderungen verdoppelt.

Am Donnerstag sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow, dass Moskau einen britischen und französischen Vorschlag zur Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine abgelehnt hat, den die beiden NATO-Mitglieder als Möglichkeit angeboten hatten, um sicherzustellen, dass ein zukünftiges Friedensabkommen nicht verletzt wird. Die Stationierung europäischer Truppen in der Ukraine würde seiner Meinung nach die "unverhohlene Beteiligung der NATO-Länder an einem Krieg gegen die Russische Föderation bedeuten. Das ist unmöglich zuzulassen", sagte er.

