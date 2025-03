Die integrierte Lösung reduziert die IT-Gesamtkosten, verlängert die Lebensdauer bestehender Versionen und stellt modernste KI-Funktionen, Workflows und Automatisierungsfunktionen für Unternehmen bereit ohne Upgrades, Migrationen oder zusätzliche IT-Budgets

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, hat eine strategische Partnerschaft mit T-Systems North America vereinbart, einem führenden Anbieter von Hosting-, Digital-, Sicherheits- und IT-Lösungen. Diese Allianz bündelt die Stärken beider Unternehmen, um Unternehmen einen verbesserten Software-Support, Managed Services und Hosting-Lösungen anzubieten und Organisationen dabei zu helfen, ihre Kosten zu senken, die Stabilität ihrer IT-Infrastruktur zu erhöhen und ihre digitale Transformation zu beschleunigen.

Im Rahmen ihrer Partnerschaft werden Rimini Street und T-Systems North America einen integrierten Ansatz für den IT-Support von Unternehmen verfolgen, der es Kunden ermöglicht, ihre Technologieinvestitionen zu optimieren und zugleich von branchenführender Servicequalität, Infrastruktur-Know-how und Cloud-Fähigkeiten zu profitieren.

Eine starke strategische Partnerschaft: Maximale Wertschöpfung für Unternehmen

Anstelle eines herkömmlichen Dienstleistungsmodells gründet diese Allianz auf Zusammenarbeit. Die Expertise von Rimini Street im Bereich der Unternehmenssoftware und das umfangreiche Know-how von T-Systems North America im Segment Hosting und Managed Services für Cloud-Infrastrukturen verschafft Unternehmen die Möglichkeit, die Lebensdauer ihrer vorhandenen IT-Produkte und -Versionen zu verlängern und zugleich moderne Cloud- und Automatisierungstechnologien nahtlos einzuführen.

Kunden profitieren von der fast zwanzigjährigen Erfahrung von Rimini Street bei der Bereitstellung von extrem responsiven und kosteneffizienten Software-Supportleistungen für SAP, Oracle, VMware und mehr als hundert weiteren Unternehmensprodukten. Ebenso erhalten Kunden Zugang zu über zwanzig Jahren Erfahrung von T-Systems North America als Multi-Cloud-Dienstleister, der erstklassigen Software-Support und effiziente Hosting- und Infrastrukturlösungen anbietet.

Diese Partnerschaft sorgt für die nötige Flexibilität und Vernetzung, um sich an die sich ändernden Marktanforderungen anzupassen, Innovationen zu fördern, kostengünstige Lösungen zu liefern und Transformationsziele zu forcieren. Zudem können Unternehmen ihre Rentabilität, ihr Wachstum und ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem sich rasant verändernden, hart umkämpften Geschäftsumfeld verbessern.

Die Perspektive von Führungskräften

"Als renommiertester und zuverlässigster globaler Anbieter von unabhängigen Supportleistungen für Unternehmenssoftware hat Rimini Street Tausenden von Organisationen geholfen, den Wert ihrer IT-Investitionen zu maximieren und dabei unnötige Kosten zu vermeiden", erklärt Seth Ravin, CEO und Chairman of the Board bei Rimini Street. "Im Rahmen dieser Partnerschaft erweitern wir unsere Fähigkeit, nahtlose und umfassende IT-Lösungen für Unternehmen bereitzustellen, und sichern unseren Kunden den Zugang zu den besten Support-, Infrastruktur- und Hosting-Services, um ihren Erfolg zu fördern."

"Unsere Partnerschaft mit Rimini Street ist ein wichtiger Schritt bei der Bereitstellung von End-to-End-IT-Lösungen, die Unternehmen mehr Flexibilität durch alternative Roadmaps, Effizienz und Kosteneinsparungen verschaffen", kommentiert Cesar Martinez, CEO und Chairman of the Board bei T-Systems North America. "Durch die Bündelung unserer Expertise gewährleisten wir unseren gemeinsamen Kunden den Zugang zu verlässlichen Supportleistungen für Unternehmenssoftware und zu den führenden Hosting- und Infrastrukturlösungen von T-Systems, die eine wirklich umfassende IT-Strategie unterstützen."

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio einheitlicher Lösungen zum Ausführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Dafür hat das Unternehmen Tausende von Verträgen mit Fortune Global 100- und Fortune 500-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen sowie öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die sich für Rimini Street als ihren vertrauenswürdigen, bewährten Anbieter für geschäftskritische Unternehmenssoftware entschieden haben. So haben sie bessere Betriebsergebnisse erzielt, Milliarden von US-Dollar eingespart und Investitionen in KI und andere Innovationen finanziert.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Über T-Systems Nordamerika

T-Systems North America ist ein führender Anbieter von IT-Dienstleistungen, Cloud-Lösungen und Cybersicherheit und unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation mit innovativer Technologie und fachkundiger Beratung. T-Systems liefert End-to-End-Lösungen für Unternehmen rund um die Welt. Als digitaler Marktführer ist das Unternehmen für seine Zuverlässigkeit und die hohe Qualität seiner Dienstleistungen bekannt. Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung als Multi-Cloud-Dienstleister gehört T-Systems zu den wenigen Anbietern, die sowohl IT- als auch Konnektivitätslösungen aus einer Hand anbieten und damit einen holistischen Ansatz für moderne Geschäftsanforderungen bieten. Neben der Verwaltung von Altsystemen und klassischen IKT-Diensten unterstützt T-Systems North America den Übergang zu Cloud-basierten Lösungen, darunter internationale Netzwerke, maßgeschneiderte Infrastrukturen, Plattformen, Software und KI-Innovationsprojekte.

