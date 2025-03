Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) hat internationale Entwickler eingeladen, Interessenbekundungen für eine Ausschreibung zur Entwicklung der siebten Phase des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park mit einer Leistung von 1.600 Megawatt (MW) einzureichen. In dieser Phase, die auf 2.000 MW erweiterbar ist, werden Photovoltaik-Solarmodule und ein Batterie-Energiespeichersystem mit einer Kapazität von 1.000 MW für sechs Stunden eingesetzt, wodurch eine Gesamtspeicherkapazität von 6.000 Megawattstunden (MWh) erreicht wird. Damit wird es eines der größten Solar-Plus-Speicherprojekte der Welt sein. Die Phase wird nach dem Modell des unabhängigen Stromerzeugers (Independent Power Producer, IPP) umgesetzt. DEWA hat internationale Entwickler oder Konsortien eingeladen, bis zum 21. März 2025 ihre Interessenbekundungen einzureichen.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park (Photo: AETOSWire)

Die 7.Phase soll jährlich 4,5 Terawattstunden Strom erzeugen und die Verbrennung von mehr als 36 Milliarden Kubikfuß Erdgas vermeiden. Dadurch wird die geplante Produktionskapazität des Solarparks von 5.000 MW auf 7.260 MW erhöht und der Anteil sauberer Energie am Energiemix Dubais bis 2030 von 27 auf 34 gesteigert. Infolgedessen wird die Gesamtreduzierung der Kohlendioxidemissionen von 6,5 Millionen Tonnen auf etwa 8 Millionen Tonnen pro Jahr steigen, was Dubais Position als globales Zentrum für Nachhaltigkeit und Innovation im Bereich erneuerbare Energien stärkt. Die 7. Phase soll schrittweise zwischen 2027 und 2029 in Betrieb genommen werden.

Laut einer DEWA-Studie sind Batteriespeichersysteme die kostengünstigste Lösung für Energiespeicherung und Landnutzung. Über die Vorteile für das Stromnetz hinaus erhöhen sie die Stabilität und Zuverlässigkeit erneuerbarer Energien. Die Integration fortschrittlicher Solar-Photovoltaik mit Batteriespeicherung mildert die Schwankungen der Solarenergie und setzt ein reproduzierbares Modell für nachhaltige Energie. Die derzeitige Produktionskapazität des Solarparks liegt bei 3.460 MW, weitere 1.200 MW befinden sich im Bau.

Details zur Einreichung

Interessensbekundungen sind an die Dubai Electricity and Water Authority, P.O. Box 564, Dubai, VAE, zu richten, mit einer elektronischen Kopie per E-Mail an:

P7.SolarProject2@dewa.gov.ae

contracts@dewa.gov.ae

ippp7@deloitte.com

Interessensbekundungen sollten den Namen des Unternehmens, die Adresse, Telefonnummer, Handynummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, eine kurze Beschreibung der Aktivitäten, den Standort des Hauptsitzes und den Hauptansprechpartner enthalten.

Contacts:

Dubai Electricity and Water Authority

Shaikha Almheiri, +971552288228

shaikha.almheiri@dewa.gov.ae