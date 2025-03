Krypto News: Der Libra Skandal nimmt kein Ende - Staatsanwalt weitet Ermittlungen aus

Javier Milei, das argentinische Staatsoberhaupt, auch bekannt als "Kettensägen-Präsident" steht erneuter Ärger wegen des Libra Skandals ins Haus. Der argentinische Staatsanwalt Eduardo Taiano, der mit dem Fall betraut wurde, weitet seine Ermittlungen aus. Zudem hat Taiano beantragt, dass Gelder in Höhe von rund 110 Millionen US-Dollar eingefroren werden sollen, die im direkten Zusammenhang mit dem Libra Scam stehen sollen. Damit will er verhindern, dass die Gelder weiterverteilt werden und so vom Radar verschwinden beziehungsweise "gewaschen" werden. Taiano geht aber noch einen Schritt weiter. Er will eigentlich gelöschte Social Media Posts wiederherstellen lassen, auch diejenigen, die von Milei stammen.

Außerdem hat die Staatsanwaltschaft die Aushändigung der Besucherprotokolle und Telefonaufzeichnungen aus dem Präsidentenpalast beantragt.

Die dunkle Seite der Meme-Coins

Dass Prominente und Meme-Coins nicht immer ein "Match made in Heaven" sind, haben Projekte wie JENNER (Meme Coin von Caitlyn Jenner), JASON (Jason Derulo) und HAWK (Hawk Tuah Girl Haliey Welch) vermutlich zur Genüge bewiesen. Dass aber auch Staatschefs besser die Finger von solchen Coins lassen sollten, musste Javier Milei jetzt auf die harte Tour lernen. Dem Präsidenten könnte sogar ein Amtsenthebungsverfahren aufgrund des LIBRA Tokens drohen.

Mitte Februar bewarb Milei auf seinem offiziellen Social Media Kanal den Libra Coin. In dem, wie bereits oben erwähnt, mittlerweile gelöschten Post stand, dass LIBRA dazu bestimmt sein, das "Wachstum der argentinischen Wirtschaft zu fördern". Der Coin entpuppte sich als "klassischer Rug-Pull". Zunächst explodierte der Coin auf eine Marktkapitalisierung von über 4 Milliarden US-Dollar. Nur wenige Stunden später war der Kurs um 90 % eingebrochen. Die Verluste, die Trader durch den Scam erlitten haben, belaufen sich insgesamt auf 251 Millionen US-Dollar. Immer wieder beteuert Milei, dass er keine Verbindung zu dem Token hat. Mittlerweile gibt es aber Behauptungen, dass Mileis Schwester, Karina Milei, Geld von Hayden Davis, der CEO des Unternehmens, das LIBRA erschaffen hat, bekommen hat. Davis weist die Vorwürfe von sich. Von Mileis Schwester gibt es bis jetzt keine Stellungnahme.

Das Problem mit den Meme-Coin-Launchpads

LIBRA wurde, wie so viele andere Rug Pull Coins, in der jüngsten Vergangenheit auf Solana gelauncht. Der Skandal um den Token ging sogar so weit, dass sich der Gründer des Meme-Coin Launchpads Pump.Fun einschaltete und Regeln für den Launch von Meme-Coins forderte. Das mutet schon ein wenig absurd an, denn viele der jüngsten Meme-Coin Skandale nahmen ihren Anfang bei Pump.Fun. Dazu gehört beispielsweise der HAWK Coin. Dementsprechend schlug Alon auch scharfe Kritik entgegen. Bei Pump.Fun gibt es beispielsweise keine KYC. Praktisch jeder kann auf der Plattform einen Meme-Coin erstellen. Man benötigt lediglich einen Namen, einen Ticker und ein Bild - und schon kann es losgehen. Pump.Fun verdient zudem Millionen durch die Gebühren (und so auch Alon) und die Plattform hat sich schon längst zur Cash Cow für Solana entwickelt, allerdings auch zum Imageproblem.

I'm disgusted by the events that transpired over the past days surrounding $LIBRA. The people behind this project made substantial personal gains at the expense of many users, the ecosystem, and even an entire country.



I hope the people responsible get what they deserve.



I'm… - alon (@a1lon9) February 17, 2025

