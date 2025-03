Dritte Akquisition in weniger als 12 Monaten erweitert das Angebot der Kernplattform nach kundengetriebenen Anfragen zu Anwendungsfällen

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, gab heute bekannt, dass es OTORIO, einen führenden Anbieter von OT- (Operational Technology) und CPS- (Cyber Physical Systems) Sicherheit, übernommen hat.

Die Titan-Plattform von OTORIO wird in die cloudbasierte Cyber-Exposure-Management-Plattform Centrix von Armis integriert, um die OT/CPS-Suite von Armis zu erweitern und eine lokale CPS-Lösung für Organisationen oder Segmente der Umgebung einer Organisation anzubieten, die von Online-Zugriffen abgeschottet sind.

"Wir verzeichnen eine beispiellose Nachfrage in allen Branchen, aber für einige spezifische vertikale Märkte benötigen Kunden eine hybride Umgebung für einen vollständigen Schutz. Durch diese Übernahme kann Armis nun eine Vor-Ort-Lösung für Kunden anbieten, die eine vollständig abgeschottete Umgebung für die Schwerindustrie und kritische Infrastrukturen wie Energie oder Versorgungsunternehmen benötigen", sagte Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis.

"Ich freue mich, das OTORIO-Team bei Armis willkommen zu heißen und ihr Fachwissen und ihr tiefgreifendes grundlegendes Branchenwissen zu nutzen, um unsere Kunden bei der Sicherung ihrer kritischen Infrastruktur zu unterstützen", so Dibrov weiter. "Diese neue hybride und lokale Erweiterung von Armis Centrix macht es zur umfassendsten Plattform für alle Kunden, die ihre Betriebstechnologie und cyber-physischen Umgebungen sichern möchten."

OTORIO wurde 2018 von den Mitbegründern Daniel Bren und Yair Attar gegründet und verfügt über tiefgreifende technische Fachkenntnisse, die die Schwerindustrie und kritische Infrastrukturen bei Kunden auf der ganzen Welt in Branchen wie Öl und Gas, Versorgungsunternehmen, Fertigung und mehr sichern. OTORIO ist auf cyberphysische, konvergente und Air-Gap-Umgebungen spezialisiert und bietet proaktiven Schutz vor Cyberangriffen. Durch die Erweiterung der Armis-Plattform um umfassendere Funktionen, einschließlich Secure Remote Access (SRA) für vollständiges Zero Trust und vollständige Angriffspfad-Zuordnung, kann Armis jede Organisation mit jeder Anforderung unterstützen und eine einzige, umfassende Lösung für kritische Infrastruktur-, Fertigungs- und Industrieumgebungen bereitstellen.

"Armis hat sich schnell zum führenden Anbieter von Cyber-Exposure-Management entwickelt und eine branchenführende Cloud-SaaS-Plattform aufgebaut, die Unternehmen aller Branchen unübertroffene Transparenz, Sicherheit und Risikomanagement bietet", sagte Daniel Bren, CEO und Mitbegründer von OTORIO. "Ich freue mich sehr, dass unser Team zu diesem Zeitpunkt zu Armis stößt und wir unsere umfassende Erfahrung im operativen Kontext von ICS/CPS-Umgebungen nutzen können, um Kunden dabei zu helfen, vollständige Ausfallsicherheit und konforme Geschäftsabläufe zu erreichen."

Armis hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Akquisitionen nahtlos in seine Armis Centrix-Plattform integriert und erworbene Technologien in wesentliche Umsatztreiber verwandelt. Nach den Übernahmen von Silk Security und CTCI hat Armis eine außergewöhnliche Steigerung der damit verbundenen Einnahmen um 2000 erzielt und damit seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, den Wert zu maximieren und das Wachstum zu beschleunigen, während es sich weiter auf einen Börsengang vorbereitet.

Dies ist die dritte Übernahme von Armis in weniger als 12 Monaten (nach der Übernahme des KI-Sicherheits-Startups CTCI und des Risikopriorisierungs-Startups Silk Security) jede zielte darauf ab, die bereits robusten Produktfähigkeiten des Unternehmens zu stärken und die Fähigkeit zu erweitern, neue Marktsegmente zu erreichen.

Armis ist führend im Bereich des Cyber-Exposure-Managements und bietet jetzt beispiellose Sicherheitslösungen für alle Branchen, Sektoren und Umgebungen an. Nur Armis bietet eine Plattform, die Ihre gesamten Cyber-Sicherheitsanforderungen vom Boden bis zur Cloud abdeckt. Im Oktober 2024 kündigte Armis eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 200 Mio. USD an, die es Armis ermöglicht hat, seine Vision und Roadmap im Einklang mit der Kundennachfrage schnell voranzutreiben und zu skalieren.

