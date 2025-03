Bitcoin-Krypto-Reserve: Große Überraschung für Anleger am Freitag erwartet

Die Krypto-Welt blickt gespannt auf das Weiße Haus, wo am Freitag möglicherweise konkrete Pläne für eine strategische Krypto-Reserve der USA vorgestellt werden könnten. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag für Aufsehen gesorgt, als er ankündigte, eine solche Reserve mit Bitcoin und Ethereum als Herzstück einrichten zu wollen.

Krypto-Gipfel im Weißen Haus könnte konkrete Pläne bringen

US-Handelsminister Howard Lutnick zeigte sich in einem Interview mit The Pavlovic Today optimistisch und deutete an, dass bei dem für Freitag geplanten Krypto-Gipfel im Weißen Haus konkrete Schritte vorgestellt werden könnten. "Eine strategische Bitcoin-Reserve ist etwas, an dem der Präsident interessiert ist. Er hat während des Wahlkampfes darüber gesprochen und ich denke, Sie werden am Freitag sehen, dass dies umgesetzt wird", so Lutnick.

Besonders interessant ist dabei die Aussage des Handelsministers, dass Bitcoin und Altcoins möglicherweise unterschiedlich behandelt werden. "Bitcoin ist also eine Sache, und die anderen Währungen, die anderen Krypto-Token, werden glaube ich anders behandelt werden - positiv, aber anders", erklärte er. Trump hatte zuvor neben Bitcoin und Ethereum auch XRP, Solana und Cardano als potenzielle Bestandteile der Reserve genannt.

Anleger zeigen sich trotz positiver Anzeichen noch zurückhaltend

Trotz der vielversprechenden Ankündigungen bleibt der Markt bisher skeptisch. Der Bitcoin-Kurs konnte sich nach einem anfänglichen Kurssprung nicht über der Marke von 90.000 US-Dollar halten. Auf der dezentralen Wettplattform Polymarket wird die Wahrscheinlichkeit, dass eine strategische Bitcoin-Reserve innerhalb der ersten 100 Tage von Trumps Amtszeit eingeführt wird, derzeit nur mit 23 Prozent bewertet.

Für das gesamte Jahr 2025 sehen die Prognosen mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent deutlich besser aus. Dies deutet darauf hin, dass viele Anleger zwar von der Umsetzung des Projekts überzeugt sind, aber mit einem längeren Zeitrahmen rechnen. Die Ankündigung am Freitag könnte jedoch für mehr Klarheit sorgen und entsprechende Marktreaktionen auslösen.

