Kenvue Inc. (NYSE: KVUE), das nach Umsatz weltweit größte reine Unternehmen für Verbrauchergesundheit, gab heute die Ernennung von zwei neuen unabhängigen Direktoren, Sarah Hofstetter, Präsidentin von Profitero, Ltd., und Erica Mann, ehemalige Präsidentin und Leiterin der Consumer Health Division von Bayer, in den Vorstand des Unternehmens (den "Vorstand") bekannt. Darüber hinaus wird Jeffrey Smith, geschäftsführendes Mitglied, Chief Executive Officer und Chief Investment Officer von Starboard Value LP (zusammen mit einigen seiner verbundenen Unternehmen "Starboard"), dem Vorstand beitreten. Alle drei Ernennungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.

"Wir freuen uns, Sarah, Erica und Jeff als neue Mitglieder im Vorstand von Kenvue begrüßen zu dürfen", sagte Larry Merlo, Vorsitzender des Vorstands von Kenvue. "Sarahs Expertise im Bereich Markenaufbau und digitales Marketing, Ericas globale Erfahrung in der Gesundheitsbranche und Jeffs Investorenperspektive und umfassende Erfahrung in Unternehmensvorständen werden den Vorstand mit ergänzenden, wertschöpfenden Fähigkeiten weiter stärken. Ihre jeweiligen Erkenntnisse werden für den Vorstand und das Managementteam von großem Nutzen sein, da sie sich weiterhin auf die Beschleunigung eines nachhaltigen, profitablen Wachstums und die Schaffung von Shareholder Value konzentrieren werden."

"Wir haben in Kenvue investiert, weil wir ein enormes Potenzial im Portfolio der Kultmarken des Unternehmens und in den marktführenden Positionen in großen und wachsenden Märkten sehen. Ich freue mich, zusammen mit Sarah und Erica dem Vorstand beizutreten, nachdem wir einen konstruktiven Dialog mit dem Vorstand und dem Managementteam geführt haben. Wir freuen uns darauf, gemeinsam als Vorstand Kenvue als das herausragende globale Unternehmen für Verbrauchergesundheit zu positionieren und Möglichkeiten zur Verbesserung von Wachstum und Rentabilität sowie zur Steigerung des Werts für die Aktionäre zu verfolgen", sagte Smith.

Nach ihrem Eintritt in den Vorstand wird Sarah Hofstetter als Mitglied des Prüfungsausschusses, Erica Mann als Mitglied des Nominierungs-, Governance- und Nachhaltigkeitsausschusses und Jeff Smith als Mitglied des Vergütungs- und Humankapitalausschusses fungieren.

Die heute bekannt gegebenen Ernennungen von Vorstandsmitgliedern stehen im Zusammenhang mit einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und Starboard. Mit diesen Ernennungen wird der Vorstand vorübergehend von 11 auf 14 Mitglieder, erweitert und ab der Jahreshauptversammlung 2025 auf 13 Mitglieder reduziert. Im Zusammenhang mit der Kooperationsvereinbarung wird Starboard seine Liste der nominierten Vorstandsmitglieder zurückziehen und bei der Jahreshauptversammlung 2025 mit allen seinen Aktien für jeden der von Kenvue nominierten Vorstandsmitglieder stimmen. Starboard hat außerdem einer üblichen Stillhaltevereinbarung und anderen Bestimmungen zugestimmt. Die vollständige Vereinbarung zwischen Kenvue und Starboard wird als Anlage zu einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht.

Über Sarah Hofstetter

Sarah Hofstetter ist derzeit Präsidentin von Profitero, Ltd., einem globalen E-Commerce-SaaS-Analyseunternehmen. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Markenaufbau, E-Commerce und digitales Marketing aus ihrer Karriere in führenden Unternehmen, die Werbung zur Förderung des Wachstums einsetzen. Sarah Hofstetter war zuvor Präsidentin von ComScore und hatte mehrere leitende Positionen bei 360i inne, einem US-amerikanischen Werbetochterunternehmen von Dentsu, einem japanischen Werbe- und PR-Unternehmen. Dort war sie unter anderem als Vorsitzende, Chief Executive Officer und Senior Vice President für Emerging Media Brand Strategy tätig. Zuvor war Hofstetter Präsidentin und Gründerin von Kayak Communications und hatte über einen Zeitraum von 10 Jahren eine Reihe von Führungspositionen bei Net2Phone inne. Derzeit ist sie Mitglied des Vorstands von The Campbell's Company. Sarah Hofstetter hat einen Bachelor of Arts vom Queens College der City University of New York.

Über Erica Mann

Erica Mann war zuvor sieben Jahre lang Global President der Consumer Health Division von Bayer. Sie ist eine weltweit erfahrene Führungskraft, die auf vier Kontinenten gelebt und gearbeitet hat und über umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Verbrauchergesundheit, aufstrebende Märkte, strategische Trendanalyse, Kultur und Risikomanagement verfügt. Bevor sie zu Bayer kam, war Mann Präsidentin und Geschäftsführerin von Pfizer Nutrition. Sie kam zu Pfizer, nachdem Pfizer Wyeth übernommen hatte, wo sie als Senior Vice President of Global Nutrition tätig war. Erica Mann hatte Positionen mit zunehmender Verantwortung bei anderen Fortune-500-Unternehmen inne, darunter Eli Lilly und Johnson Johnson, und Führungspositionen in Südafrika, Australien, Neuseeland, Deutschland, der Schweiz und den USA. Derzeit ist sie Mitglied des Vorstands von ALS Limited, DSM-Firmenich AG und Kellanova und war zuvor Mitglied des Vorstands von Perrigo Company plc und Blackmores Limited. EricaMann hat einen Abschluss in analytischer Chemie und ein Marketing-Management-Diplom vom Institute of Marketing Management in Johannesburg, Südafrika.

Über Jeffrey Smith

Jeffrey C. Smith ist geschäftsführendes Mitglied, Vorstandsvorsitzender und Chief Investment Officer von Starboard Value LP, einem Anlageberater mit einem fokussierten und fundamentalen Ansatz, der hauptsächlich in börsennotierte US-Unternehmen investiert. Vor der Gründung von Starboard Value LP im April 2011 war Smith als Chief Investment Officer für die Fonds tätig, die die Value and Opportunity-Anlageplattform bei Ramius LLC umfassten, wo er als geschäftsführender Partner tätig war. Bevor er im Januar 1998 zu Ramius LLC kam, war er Vizepräsident für strategische Entwicklung und Mitglied des Vorstands von The Fresh Juice Company, Inc. Smith begann seine Karriere in der Abteilung für Fusionen und Übernahmen bei Société Générale. Zuvor war Smith als Vorsitzender des Vorstands von Papa John's International, Inc., einem führenden Pizza-Lieferdienst, Advance Auto Parts, Inc., einem der größten Einzelhändler für Kfz-Ersatzteile und -Zubehör in den Vereinigten Staaten, Darden Restaurants, Inc., einem Mehrmarken-Restaurantbetreiber, und Phoenix Technologies Ltd., einem Anbieter von Kernsystem-Softwareprodukten, -Dienstleistungen und eingebetteten Technologien, tätig. Jeff Smith hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Wharton School of Business der University of Pennsylvania.

Über Kenvue

Kenvue ist gemessen am Umsatz das weltweit größte reine Unternehmen für Verbrauchergesundheit. Unsere ikonischen Marken, darunter Aveeno®, BAND-AID Brand, Johnson's Listerine Neutrogena und Tylenol, basieren auf einer mehr als hundertjährigen Tradition und sind wissenschaftlich fundiert und werden von medizinischen Fachkräften auf der ganzen Welt empfohlen. Bei Kenvue sind wir uns der außerordentlichen Kraft der täglichen Pflege bewusst. Unsere Teams arbeiten jeden Tag daran, diese Kraft in die Hände der Verbraucher zu legen und sich einen Platz in ihren Herzen und Heimen zu verdienen. Erfahren Sie mehr unter www.kenvue.com.

Über Starboard Value LP

Starboard Value LP ist ein Anlageberater mit einem fokussierten und fundamentalen Ansatz für Investitionen in börsennotierte Unternehmen. Starboard strebt Investitionen in stark unterbewertete Unternehmen an und arbeitet aktiv mit Managementteams und Vorständen zusammen, um Möglichkeiten zur Wertsteigerung zum Nutzen aller Aktionäre zu identifizieren und umzusetzen.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die sich unter anderem auf Aussagen über die Erwartungen des Managements hinsichtlich der zukünftigen Betriebs- und Finanzleistung, der Produktentwicklung, der Marktposition und der Geschäftsstrategie von Kenvue beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", 'wird', 'antizipiert', 'schätzt' und andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung identifiziert werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen zukünftiger Ereignisse. Wenn sich die zugrunde liegenden Annahmen als ungenau erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Kenvue und seinen verbundenen Unternehmen abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: die Unfähigkeit, die Geschäftsentwicklungsstrategie von Kenvue umzusetzen; Inflation und andere wirtschaftliche Faktoren wie Zins- und Wechselkursschwankungen; die Fähigkeit, die lokale, regionale oder globale wirtschaftliche Volatilität, einschließlich reduzierter Marktwachstumsraten, erfolgreich zu bewältigen und ausreichende Einnahmen und Cashflows zu generieren, damit Kenvue die erwarteten Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen vornehmen kann; die Fähigkeit von Kenvue, Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten und zufriedenstellende Kreditratings aufrechtzuerhalten, was sich negativ auf die Liquidität, die Kapitalausstattung und die Kreditkosten auswirken könnte; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und geistigem Eigentum, das von Wettbewerbern erworben wurde; Herausforderungen bei der Forschung und Entwicklung neuer Produkte; Unsicherheit des kommerziellen Erfolgs neuer und bestehender Produkte und digitaler Fähigkeiten; Herausforderungen beim Schutz des geistigen Eigentums, einschließlich Fälschungen; die Fähigkeit von Kenvue, strategische Pläne, einschließlich Our Vue Forward und anderer Restrukturierungs- oder Kosteneinsparungsinitiativen, erfolgreich umzusetzen; die Auswirkungen von Unternehmenszusammenschlüssen und -veräußerungen, einschließlich laufender oder zukünftiger Transaktionen; Produktionsschwierigkeiten oder -verzögerungen, intern oder innerhalb der Lieferkette; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; erhebliche nachteilige Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Maßnahmen, auch im Zusammenhang mit Produkthaftungsansprüchen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften und anderer von Interessengruppen auferlegter Anforderungen; Änderungen des Verhaltens und der Ausgabenmuster der Verbraucher; Naturkatastrophen, kriegerische oder terroristische Handlungen, Katastrophen oder Epidemien, Pandemien oder andere Krankheitsausbrüche; finanzielle Instabilität internationaler Volkswirtschaften und Rechtssysteme sowie Länderrisiken; die Unfähigkeit, die Vorteile der Trennung von Kenvues früherem Mutterunternehmen Johnson Johnson zu realisieren; und das Risiko von Unterbrechungen oder unerwarteten Kosten im Zusammenhang mit der Trennung. Eine weitere Liste und Beschreibungen dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren finden Sie in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Kenvue, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 29. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und der nachfolgenden Quartalsberichte auf Formular 10-Q und anderer eingereichter Unterlagen, die unter www.kenvue.com oder auf Anfrage bei Kenvue erhältlich sind. Alle in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. Kenvue übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind

Kenvue beabsichtigt, bei der SEC ein Proxy Statement gemäß Schedule 14A einzureichen, das eine Form der WHITE-Proxy-Karte enthält, und zwar in Bezug auf die Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die Jahreshauptversammlung 2025 von Kenvue. ANLEGER UND WERTPAPIERINHABER WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIE VOM UNTERNEHMEN KENVUE EINGEREICHTEN VOLLMACHTSTELLUNGNAHMEN (EINSCHLIESSLICH JEGLICHER ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN DAZU) SOWIE ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WURDEN, SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER JEGLICHE AUFFORDERUNGEN ENTHALTEN WERDEN Investoren und Wertpapierinhaber können Kopien dieser und anderer bei der SEC eingereichter Dokumente von Kenvue kostenlos über die Website der SEC unter www.sec.gov erhalten. Kopien der von Kenvue eingereichten Dokumente sind auch kostenlos über die Investor-Relations-Website von Kenvue unter investors.kenvue.com erhältlich.

Teilnehmer an der Aufforderung

Kenvue, seine Direktoren und leitenden Angestellten sowie andere Mitglieder der Geschäftsführung und Mitarbeiter werden an der Aufforderung zur Stimmrechtsvertretung für die Jahreshauptversammlung 2025 von Kenvue teilnehmen. Informationen über die leitenden Angestellten und Direktoren von Kenvue sind im Jahresbericht von Kenvue auf Formular 10-K für das am 29. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der am 24. Februar 2025 bei der SEC eingereicht wurde, in der Stimmrechtsvollmacht für die Jahreshauptversammlung 2024, wie am 10. April 2024 bei der SEC eingereicht, und in seinem aktuellen Bericht auf Formblatt 8-K, der am 31. Juli 2024 bei der SEC eingereicht wurde. Soweit sich die im Proxy Statement für die Jahreshauptversammlung 2024 oder in einem solchen Formular 8-K gemeldeten Bestände unserer Direktoren und leitenden Angestellten an Kenvue-Wertpapieren geändert haben, wurden oder werden diese Änderungen in den bei der SEC eingereichten Erstausweisen über wirtschaftliches Eigentum auf Formular 3 oder Ausweisen über Änderungen des Eigentums auf Formular 4 berücksichtigt, einschließlich der Formulare 3, die bei der SEC am 28. Mai 2024, am 16. August 2024 und am 3. Dezember eingereicht wurden, und die Formulare 4, die bei der SEC am 3. April 2024, am 28. Mai 2024, am 28. Mai 2024, am 28. Mai 2024, am 28. Mai 2024, am 28. Mai 2024, am 28. Mai 2024, am 28. Mai 2024, am 28. Mai 2024, am 28. Mai 2024, am 28. Mai 2024, am 5. Juni 2024, am 1. Juli 2024, am 19. September 2024, am 30. September 2024, am 3. Dezember 2024, am 3. Dezember 2024, am 3. Dezember 2024, am 3. Dezember 2024, am 3. Dezember 2024, am 3. Dezember 2024, am 3. Dezember 2024, am 3. Dezember 2024, am 3. Dezember 2024, am 3. Dezember 2024, am 3. Dezember 2024, am 13. Dezember 2024, am 13. Dezember 2024, am 13. Dezember 2024, am 18. Februar 2025, am 18. Februar 2025, am 18. Februar 2025, am 18. Februar 2025, am 18. Februar 2025, am 18. Februar 2025, am 18. Februar 2025, am 18. Februar 2025, am 18. Februar 2025, am 18. Februar 2025, am 18. Februar 2025 und am 18. Februar 2025 eingereicht wurden. Diese Dokumente sind kostenlos verfügbar oder werden kostenlos auf der Website der SEC verfügbar sein unter www.sec.gov.

