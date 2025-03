Das neue Angebot soll jeden Checkout-Prozess auf intelligente Weise anpassen, um unnötige Ablehnungen zu minimieren und die E-Commerce-Konversionsraten zu steigern

Riskified, ein führendes E-Commerce-Unternehmen für Betrugserkennung und Risikomanagement, bringt Adaptive Checkout auf den Markt. Die bahnbrechende Lösung zielt darauf ab, die Konversionsrate zu erhöhen, indem sie unnötige Ablehnungen von Bestellungen bei Onlinehändlern vermeiden und zugleich Betrugsversuche unterbinden. Diese erweiterte Konfiguration des Riskified-Produkts Chargeback Guarantee verbessert bestehende Betrugspräventionsmodelle durch die Integration einer effektiven neuen Engine zur Optimierung der Konversionsraten. Die Engine passt den Checkout-Prozess intelligent an das Risikoniveau jeder Transaktion an und autorisiert mehr legitime Transaktionen, während Betrugsfälle wirksam eingedämmt werden.

Herkömmliche Systeme zur Betrugsprävention basieren auf verschachtelten Regeln, die oft zu binären Genehmigungs- und Ablehnungsentscheidungen führen, die wiederum unnötige Ablehnungen, verärgerte Kunden und Umsatzeinbußen bewirken können. Adaptive Checkout von Riskified weicht von diesem klassischen Modell ab, indem es jeden Checkout-Vorgang auf intelligente Weise an das individuelle Risikoprofil einer Bestellung, die Einkaufshistorie einer Identität und Hunderte Millionen Daten-Touchpoints aus dem globalen Händlernetzwerk von Riskified anpasst. Mithilfe von KI stimmt Adaptive Checkout den Bezahlvorgang auf jede einzelne Transaktion ab und wendet bei ausgewählten Bestellungen mit höherem Risiko gezielt zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an. Händler können so mehr seriöse Bestellungen freigeben und Betrugsversuche in verschiedenen Phasen verhindern.

"Aufgrund der immer ausgefeilteren Betrugsmaschen laufen Onlinehändler Gefahr, reguläre Kunden durch falsche Ablehnungen zu verlieren mit unmittelbaren Auswirkungen auf ihren Umsatz", so Eido Gal, CEO und Mitbegründer von Riskified. "Händler haben diese kritische Herausforderung an uns herangetragen, die zur Entwicklung von Adaptive Checkout geführt hat, um die E-Commerce-Konversionsrate weiter zu optimieren. Durch Anwendung von KI zur Risikobewertung und Anpassung des Checkout-Erlebnisses in Echtzeit erzielen Händler eine bessere Balance zwischen Betrugsprävention und der Notwendigkeit, so viele legitime Transaktionen wie möglich zu genehmigen."

Adaptive Checkout routet Bestellungen durch spezifische Prozessabläufe basierend auf ihrem jeweiligen Risikoprofil und wendet selektiv zusätzliche Identitätsprüfungen an, beispielsweise die Eingabe einer Kreditkarten-CVV, die Ausgabe eines One-Time Password (OTP) oder die Weiterleitung an 3DS. Dadurch werden Störungen für seriöse Kunden minimiert und betrügerische Transaktionen effektiv herausgefiltert. Mit Adaptive Checkout blockiert Riskified offensichtliche Betrugsversuche, bevor sie die Autorisierungsprüfungen des Ausstellers erreichen, und übermittelten die angereicherten Bestelldaten an die Partneraussteller, damit diese legitime Transaktionen einfacher identifizieren und freigeben können.

TickPick ist ein führender Online-Marktplatz mit garantierten Eintrittskarten für Live-Events und die einzige führende Ticket-Plattform, die keine Gebühren berechnet. In Zusammenarbeit mit Riskified können die Kunden von TickPick nun unkomplizierte Transaktionen durchführen, während Betrugsversuche zuverlässig verhindert werden. Dank der Implementierung strategischer, analytischer Touchpoints in ihren Checkout-Abläufen konnte TickPick zusätzliche Einnahmen von bis zu 3 Millionen US-Dollar erzielen, die andernfalls als betrugsgefährdet abgelehnt worden wären. Jack Slingland, Senior Vice President of Operations bei TickPick, kommentiert: "Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit Riskified bei der Entwicklung innovativer Lösungen, die unser Kundenerlebnis weiter verbessern, die betrugsbedingten Kosten senken und einen langfristigen Erfolg ermöglichen."

Mithilfe von Adaptive Checkout können Händler mehr gute Bestellvorgänge bestätigen, unnötige Ablehnungen minimieren, die Genehmigungsrate verbessern und das Kundenerlebnis insgesamt optimieren, was letztlich zu höheren Umsätzen und einer stärkeren Kundenbindung führt. Diese wegweisende Lösung hilft Betrugs- und Zahlungsteams, das Umsatzwachstum des Unternehmens nachweislich zu beschleunigen. Sehen Sie sich das Adaptive Checkout-Demovideo auf Riskified.com an.

Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) hilft Unternehmen, ihr E-Commerce-Wachstum zu steigern, indem sie Risiken geschickt vermeiden. Viele der weltweit führenden Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, setzen auf Riskified, um sich vor Rückbuchungen zu schützen, Betrug und Richtlinienmissbrauch in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu stärken. Die KI-gestützte Betrugs- und Risikoplattform von Riskified, die von dem größten Team von E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und -forschern entwickelt und verwaltet wird, analysiert das Individuum hinter jeder Interaktion, um Echtzeitentscheidungen und zuverlässige identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Von CNBC wurde Riskified zu den World's Top Fintech Companies im Jahr 2024 ernannt. Erfahren Sie mehr auf Riskified.com.

Contacts:

Cristina Dinozo

Senior Director of Communications

press@riskified.com



Chett Mandel

Head of Investor Relations

ir@riskified.com