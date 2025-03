Zugang zu Lösungen für Währungsrisikomanagement und grenzüberschreitende Zahlungen

Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des geschäftlichen Zahlungsverkehrs, freut sich bekannt zu geben, dass der Cross-Border-Geschäftsbereich von Corpay eine Vereinbarung mit SK Slavia Praha abgeschlossen hat, um offizieller Devisenpartner des Vereins zu werden.

Im Rahmen der Partnerschaft kann SK Slavia Praha die innovativen Lösungen von Corpay Cross Border nutzen, um das Wechselkursrisiko im Tagesgeschäft zu verringern. Darüber hinaus ermöglicht die preisgekrönte Plattform von Corpay Cross-Border die Verwaltung des weltweiten Zahlungsverkehrs über einen einzigen Zugangspunkt.

"Das Team von Corpay Cross-Border fühlt sich geehrt, zum offiziellen Devisenpartner von SK Slavia Praha ernannt worden zu sein", sagte Brad Loder, Chief Marketing Officer von Corpay Cross-Border Solutions. "Angesichts unseres starken Fokus auf das Wachstum der Marke Corpay sowie unseres Geschäftsbereichs für geschäftlichen Zahlungsverkehr und Währungsrisikomanagement weltweit freuen wir uns, mit einem der erfolgreichsten Fußballvereine der tschechischen Ersten Liga zusammenzuarbeiten."

"Wir fühlen uns geehrt, eine Kooperation mit einem weltweit angesehenen Hauptakteur in der Devisenbranche einzugehen. Für unseren Verein ist es wesentlich, Partnerschaften mit führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen zu schließen, und ich freue mich außerordentlich, dass wir mit einem so leistungsstarken Unternehmen der Devisenbranche wie Corpay zusammenarbeiten", sagte Jakub Macát, Marketing Director von SK Slavia Praha.

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay Payments made easy. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Über SK Slavia Praha

Der SK Slavia Praha ist ein tschechischer Profifußballverein und der älteste Sportverein der Tschechischen Republik. Die Heimat des Clubs ist das Eden-Stadion im Prager Stadtteil Vršovice. Slavia hat in seiner Geschichte 21 tschechische Meistertitel, 25 tschechische Pokale gewonnen und 1938 den Mitropa Cup (Mitteleuropa-Pokal), den Vorläufer des heutigen UEFA European Cups, für sich entschieden. Der Verein stand zweimal im Viertelfinale der UEFA Europa League und einmal im Viertelfinale der UEFA Conference League. Zudem nahm er zweimal an der UEFA Champions League teil. In seiner 132-jährigen Geschichte haben zahlreiche Weltklasse-Legenden das Trikot von Slavia getragen, darunter Josef Bican, František Plánicka und František Veselý. Die Vereinsfarben sind Rot und Weiß. SK Slavia Praha wird seit Langem für sein Engagement abseits des Spielfelds geschätzt. Sein CSR-Programm zählt zu den besten innerhalb des Europäischen Clubverbands, und ein Besuch bei Heimspielen von Slavia gehört seit Jahren zu den besten Fan-Erlebnissen Europas. Sport, Unterhaltung und Verantwortung für die Welt um uns herum das ist SK Slavia Praha. Und das war es schon immer.

*"Corpay" bezieht sich in diesem Dokument primär auf den Cross-Border-Geschäftsbereich von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die Teil von Corpay Cross-Border sind, ist verfügbar unter: https://www.corpay.com/compliance.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

